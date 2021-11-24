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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760569764.html
В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок
В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок - РИА Новости, 24.11.2021
В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок
Российская назальная вакцина против коронавируса выйдет на международный рынок в 2022 году, заявил на пресс-конференции глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:07
2021-11-24T17:07
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
денис логунов
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская назальная вакцина против коронавируса выйдет на международный рынок в 2022 году, заявил на пресс-конференции глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Также была разработана интраназальная форма вакцины, и она в следующем году будет запущена на международном рынке", - сказал Дмитриев.Ранее заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
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российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", денис логунов, вакцинация россиян от covid-19
17:07 24.11.2021
 
В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок

Глава РФПИ: назальная вакцина от COVID-19 появится на международном рынке в 2022 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская назальная вакцина против коронавируса выйдет на международный рынок в 2022 году, заявил на пресс-конференции глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Также была разработана интраназальная форма вакцины, и она в следующем году будет запущена на международном рынке", - сказал Дмитриев.
Ранее заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
15:23
Путин привился назальной вакциной от коронавируса
 
Распространение коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Денис ЛогуновВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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