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В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок
В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок - РИА Новости, 24.11.2021
В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок
Российская назальная вакцина против коронавируса выйдет на международный рынок в 2022 году, заявил на пресс-конференции глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:07
2021-11-24T17:07
2021-11-24T17:07
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
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коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
денис логунов
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская назальная вакцина против коронавируса выйдет на международный рынок в 2022 году, заявил на пресс-конференции глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Также была разработана интраназальная форма вакцины, и она в следующем году будет запущена на международном рынке", - сказал Дмитриев.Ранее заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.
https://ria.ru/20211124/putin-1760536357.html
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В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок
Глава РФПИ: назальная вакцина от COVID-19 появится на международном рынке в 2022 году