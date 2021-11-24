https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760569764.html

В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок

В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок - РИА Новости, 24.11.2021

В РФПИ назвали сроки выхода назальной вакцины на международный рынок

Российская назальная вакцина против коронавируса выйдет на международный рынок в 2022 году, заявил на пресс-конференции глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:07

2021-11-24T17:07

2021-11-24T17:07

распространение коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

денис логунов

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская назальная вакцина против коронавируса выйдет на международный рынок в 2022 году, заявил на пресс-конференции глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Также была разработана интраназальная форма вакцины, и она в следующем году будет запущена на международном рынке", - сказал Дмитриев.Ранее заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 "Спутник V" безболезненна, с минимумом побочных эффектов, будет создавать дополнительный барьер в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.

https://ria.ru/20211124/putin-1760536357.html

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2021

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