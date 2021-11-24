Гинцбург: документы для разрешения исследования вакцины для детей готовы
Гинцбург: документы для разрешения исследования вакцины среди детей младше 12 лет готовы
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак" от Covid-19
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Документы для получения разрешения на исследование вакцины против коронавирусной инфекции для детей младше 12 лет полностью готовы, сразу же после регистрации вакцины для подростков их подадут в Минздрав РФ, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Документы полностью готовы. Я отдал распоряжение своим сотрудникам следить за сайтом, где появится информация о регистрации вакцины для подростков, чтобы сразу же отвезти документы, чтобы ни дня не тянуть", - сказал Гинцбург.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что Минздрав России в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.
Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
В середине октября Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".