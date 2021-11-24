https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760563514.html

Гинцбург: документы для разрешения исследования вакцины для детей готовы

Гинцбург: документы для разрешения исследования вакцины для детей готовы - РИА Новости, 24.11.2021

Гинцбург: документы для разрешения исследования вакцины для детей готовы

Документы для получения разрешения на исследование вакцины против коронавирусной инфекции для детей младше 12 лет полностью готовы, сразу же после регистрации... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:56

2021-11-24T16:56

2021-11-24T16:56

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

александр гинцбург

россия

вакцина "спутник v"

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Документы для получения разрешения на исследование вакцины против коронавирусной инфекции для детей младше 12 лет полностью готовы, сразу же после регистрации вакцины для подростков их подадут в Минздрав РФ, заявил РИА Новости директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что Минздрав России в среду зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет.Ранее в Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков "Гам-КОВИД-Вак-М". Вакцинация подростков в случае регистрации вакцины будет добровольной, ее будут делать при согласии родителей или законных представителей, сообщал ранее РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.В середине октября Гинцбург сообщал РИА Новости, что вакцина от коронавируса для детей может получить название "Спутник М", где "М" означает "для маленьких".

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