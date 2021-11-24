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Голикова назвала сроки поступления в оборот вакцины от COVID-19 для детей
Голикова назвала сроки поступления в оборот вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова назвала сроки поступления в оборот вакцины от COVID-19 для детей
Вакцина от коронавируса для детей может поступить в гражданский оборот в конце декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:38
2021-11-24T15:38
2021-11-24T15:41
общество
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса для детей может поступить в гражданский оборот в конце декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством."Когда вакцина для детей может появиться в гражданском обороте?" - обратился Путин к Голиковой."Думаю, что при благоприятном исходе это будет конец декабря. Там у нас 40 с лишним дней на контроль", - ответила вице-премьер.
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:38 24.11.2021 (обновлено: 15:41 24.11.2021)
Голикова назвала сроки поступления в оборот вакцины от COVID-19 для детей
Голикова: вакцина от COVID-19 для детей может поступить в гражданский оборот в декабре