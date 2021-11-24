https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760540486.html

Голикова назвала сроки поступления в оборот вакцины от COVID-19 для детей

Голикова назвала сроки поступления в оборот вакцины от COVID-19 для детей - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова назвала сроки поступления в оборот вакцины от COVID-19 для детей

Вакцина от коронавируса для детей может поступить в гражданский оборот в конце декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:38

2021-11-24T15:38

2021-11-24T15:41

общество

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:164:3049:1879_1920x0_80_0_0_aefc39056b8b70e80598641fd9578848.jpg

СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса для детей может поступить в гражданский оборот в конце декабря, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством."Когда вакцина для детей может появиться в гражданском обороте?" - обратился Путин к Голиковой."Думаю, что при благоприятном исходе это будет конец декабря. Там у нас 40 с лишним дней на контроль", - ответила вице-премьер.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии