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Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы
Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы - РИА Новости, 29.11.2021
Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы
Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 29.11.2021
2021-11-24T15:39
2021-11-24T15:39
2021-11-29T17:55
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы."Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре столицы. Специалисты комплекса городского хозяйства установили опорные стойки и металлические каркасы на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост. В настоящее время завершается монтаж световых карт", - говорится в сообщении.Уточняется, что одновременно с этим проводится тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки.Перед новогодними праздниками центр столицы, как и в прошлые годы, украсят восемь новогодних арок, напоминающие фасады главных столичных театров, уточнили в пресс-службе.
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москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы
, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре столицы. Специалисты комплекса городского хозяйства установили опорные стойки и металлические каркасы на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост. В настоящее время завершается монтаж световых карт", - говорится в сообщении.
Уточняется, что одновременно с этим проводится тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки.
Перед новогодними праздниками центр столицы, как и в прошлые годы, украсят восемь новогодних арок, напоминающие фасады главных столичных театров, уточнили в пресс-службе.
"Самая большая арка, высотой 20 метров и длиной 62 метра, установленная на Тверской площади, символизирует театр "Эрмитаж" с его узнаваемыми колоннами. Арки в Газетном и Камергерском переулке напоминают находящийся поблизости МХТ им. А. П. Чехова. Светящиеся арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский академический Молодежный театр, а арка на Манежной площади напоминает фасад Малого театра", - рассказали в пресс-службе комплекса.