https://ria.ru/20211124/ukrasheniya-1761316974.html

Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы

Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы - РИА Новости, 29.11.2021

Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы

Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 29.11.2021

2021-11-24T15:39

2021-11-24T15:39

2021-11-29T17:55

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы."Завершается монтаж пяти светящихся арок в центре столицы. Специалисты комплекса городского хозяйства установили опорные стойки и металлические каркасы на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост. В настоящее время завершается монтаж световых карт", - говорится в сообщении.Уточняется, что одновременно с этим проводится тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки.Перед новогодними праздниками центр столицы, как и в прошлые годы, украсят восемь новогодних арок, напоминающие фасады главных столичных театров, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211122/montazh-1760171802.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы