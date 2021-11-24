https://ria.ru/20211124/ukraina-1760605714.html
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на востоке Украины
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на востоке Украины - РИА Новости, 24.11.2021
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на востоке Украины
Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем выразил обеспокоенность в связи с провокациями Киева,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:54
2021-11-24T19:54
2021-11-24T20:02
в мире
украина
киев
владимир путин
европейский совет
донбасс
шарль мишель
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем выразил обеспокоенность в связи с провокациями Киева, направленными на обострение обстановки в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что в ходе разговора Путин и Мишель обменялись мнениями по внутриукраинскому конфликту и подчеркнули безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования."Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения. Указано также на необходимость прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211124/dnr-1760582040.html
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в мире, украина, киев, владимир путин, европейский совет, донбасс, шарль мишель, ситуация в днр и лнр, россия
19:54 24.11.2021 (обновлено: 20:02 24.11.2021)
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на востоке Украины
Путин в разговоре с главой Евросовета Мишелем выразил обеспокоенность провокациями Киева