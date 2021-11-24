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В Турции завели уголовные дела из-за призывов к протестам в соцсетях
В Турции завели уголовные дела из-за призывов к протестам в соцсетях - РИА Новости, 24.11.2021
В Турции завели уголовные дела из-за призывов к протестам в соцсетях
Главное управление безопасности Турции сообщило о возбуждении уголовных дел в связи с призывами в соцсетях к уличным протестам из-за резкого падения курса лиры. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:47
2021-11-24T17:47
в мире
анкара
стамбул
турция
протесты
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Главное управление безопасности Турции сообщило о возбуждении уголовных дел в связи с призывами в соцсетях к уличным протестам из-за резкого падения курса лиры.После обвала турецкой лиры вечером во вторник в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов прошли акции протеста. Протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. Полиция приняла меры к разгону демонстрантов.Отмечается, что дела возбуждены в отношении владельцев 271 учетной записи в соцсетях.Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как заявил РИА Новости турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.
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в мире, анкара, стамбул, турция, протесты
17:47 24.11.2021
 
В Турции завели уголовные дела из-за призывов к протестам в соцсетях

В Турции заявили о возбуждении уголовных дел после призывов к уличным протестам в соцсетях

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Главное управление безопасности Турции сообщило о возбуждении уголовных дел в связи с призывами в соцсетях к уличным протестам из-за резкого падения курса лиры.
После обвала турецкой лиры вечером во вторник в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких городов прошли акции протеста. Протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития. Полиция приняла меры к разгону демонстрантов.
"В рамках мероприятий по мониторингу соцсетей были возбуждены уголовные дела в отношении лиц, которые призывали к уличным протестам и насилию, а также разжигали ненависть и вражду в обществе, манипулируя колебаниями обменных курсов", - говорится в заявлении.
Отмечается, что дела возбуждены в отношении владельцев 271 учетной записи в соцсетях.
Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как заявил РИА Новости турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за снижение учетной ставки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 13:17
Эрдоган отверг призыв оппозиции к досрочным выборам
 
В миреАнкараСтамбулТурцияПротесты
 
 
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