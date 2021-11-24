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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20211124/tsenzura-1760449494.html
Роскомнадзор рассказал о случаях цензуры материалов российских СМИ
Роскомнадзор рассказал о случаях цензуры материалов российских СМИ - РИА Новости, 24.11.2021
Роскомнадзор рассказал о случаях цензуры материалов российских СМИ
Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 случай цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, сообщили... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T03:11
2021-11-24T10:32
медиавойны
в мире
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 случай цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Пресс-служба Роскомнадзора напомнила, что Конституция гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру. Для защиты прав граждан в декабре 2020 года приняли закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ.В пресс-службе отметили, что наиболее часто цензуре подвергаются материалы российских СМИ (Sputnik, RT, Anna News), вещающих на международную аудиторию. Также зафиксированы случаи цензуры в отношении официальных аккаунтов отдельных СМИ — ГТРК "Таврида" ("Вести Крым"), сетевых изданий "Крым 24", "Политика сегодня" и других.Также известно, что модераторы зарубежных интернет-ресурсов, блокируя материалы российских СМИ и их аккаунты, как правило, не предоставляют конкретную информацию о причинах блокировок, ограничиваясь заявлениями о нарушении правил сообщества той или иной площадки.В ведомстве уточнили, что пока ограничения сняты только в 17 случаях.
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в мире, общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
03:11 24.11.2021 (обновлено: 10:32 24.11.2021)
 
Роскомнадзор рассказал о случаях цензуры материалов российских СМИ

Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 случай цензуры материалов российских СМИ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис в здании МИА "Россия сегодня" в Москве
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 случай цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Пресс-служба Роскомнадзора напомнила, что Конституция гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру. Для защиты прав граждан в декабре 2020 года приняли закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ.

"Начиная с 2020 года Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок (социальные сети и видеохостинги). На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube — 24; Facebook — 13; Instagram — восемь; Twitter — четыре; Google — один; TikTok — один", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наиболее часто цензуре подвергаются материалы российских СМИ (Sputnik, RT, Anna News), вещающих на международную аудиторию. Также зафиксированы случаи цензуры в отношении официальных аккаунтов отдельных СМИ — ГТРК "Таврида" ("Вести Крым"), сетевых изданий "Крым 24", "Политика сегодня" и других.
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Также известно, что модераторы зарубежных интернет-ресурсов, блокируя материалы российских СМИ и их аккаунты, как правило, не предоставляют конкретную информацию о причинах блокировок, ограничиваясь заявлениями о нарушении правил сообщества той или иной площадки.
"Начиная с 2020 года владельцам зарубежных интернет-платформ, которые цензурировали материалы российских СМИ либо блокировали их официальные аккаунты, Роскомнадзор направил 59 писем с требованиями о снятии ограничения доступа к заблокированным материалам и аккаунтам", — добавляется в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пока ограничения сняты только в 17 случаях.
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