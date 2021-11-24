https://ria.ru/20211124/tsenzura-1760449494.html

Роскомнадзор рассказал о случаях цензуры материалов российских СМИ

Роскомнадзор рассказал о случаях цензуры материалов российских СМИ - РИА Новости, 24.11.2021

Роскомнадзор рассказал о случаях цензуры материалов российских СМИ

Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 случай цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, сообщили... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T03:11

2021-11-24T03:11

2021-11-24T10:32

медиавойны

в мире

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москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 случай цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Пресс-служба Роскомнадзора напомнила, что Конституция гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру. Для защиты прав граждан в декабре 2020 года приняли закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ.В пресс-службе отметили, что наиболее часто цензуре подвергаются материалы российских СМИ (Sputnik, RT, Anna News), вещающих на международную аудиторию. Также зафиксированы случаи цензуры в отношении официальных аккаунтов отдельных СМИ — ГТРК "Таврида" ("Вести Крым"), сетевых изданий "Крым 24", "Политика сегодня" и других.Также известно, что модераторы зарубежных интернет-ресурсов, блокируя материалы российских СМИ и их аккаунты, как правило, не предоставляют конкретную информацию о причинах блокировок, ограничиваясь заявлениями о нарушении правил сообщества той или иной площадки.В ведомстве уточнили, что пока ограничения сняты только в 17 случаях.

https://ria.ru/20211025/gosduma-1756144297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)