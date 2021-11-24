https://ria.ru/20211124/tikhanovskiy-1760593742.html

В Белоруссии назвали дату оглашения приговора мужу Тихановской

В Белоруссии назвали дату оглашения приговора мужу Тихановской - РИА Новости, 24.11.2021

В Белоруссии назвали дату оглашения приговора мужу Тихановской

Приговор по делу мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея Тихановского и других оппозиционеров огласят в Белоруссии 14 декабря, сообщила... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:46

2021-11-24T18:46

2021-11-24T18:46

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

николай статкевич

светлана тихановская

игорь лосик

сергей тихановский

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Приговор по делу мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея Тихановского и других оппозиционеров огласят в Белоруссии 14 декабря, сообщила супруга одного из фигурантов Марина Адамович."Оглашение приговора Николаю Статкевичу, Сергею Тихановскому, Игорю Лосику, Артему Сакову и Дмитрию Попову состоится 14 декабря в 14.00 на территории СИЗО", - написала в Facebook Адамович, которая является супругой Статкевича.В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его супруга Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Ее муж был задержан в конце мая на пикете по сбору подписей в поддержку жены. В июне этого года в Гомеле начался суд в закрытом режиме.Вместе с Тихановским по делу проходят несколько оппозиционеров. Следственный комитет Белоруссии 28 апреля сообщил, что завершил расследование дела против Тихановского, оппозиционера Статкевича, а также еще четверых человек, им предъявлено обвинение по ряду статей уголовного кодекса. Так, Тихановскому инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.Согласно материалам дела, Тихановский, Статкевич, а также привлеченные ими другие фигуранты дела с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента в 2020 году. По данным Генпрокуратуры, в ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский использовал для работы и как место жительства, обнаружены и изъяты 900,3 тысячи долларов, пневматический пистолет и пневматический автомат, в ведомстве заявляли, что деньги были получены в один момент в банковских либо иных финансовых организациях.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20211111/makey-1758544324.html

https://ria.ru/20210921/apellyatsiya-1751151129.html

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в мире, белоруссия, николай статкевич, светлана тихановская, игорь лосик, сергей тихановский