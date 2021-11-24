https://ria.ru/20211124/taksisty-1760594732.html

В Италии таксисты устроили митинг против транснациональных компаний

В Италии таксисты устроили митинг против транснациональных компаний - РИА Новости, 24.11.2021

В Италии таксисты устроили митинг против транснациональных компаний

Итальянские таксисты, устроившиеся в среду общенациональную забастовку, собрались на центральной площади Пьяцца делла Репубблика, чтобы потребовать от... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T18:52

2021-11-24T18:52

2021-11-24T18:52

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РИМ, 24 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские таксисты, устроившиеся в среду общенациональную забастовку, собрались на центральной площади Пьяцца делла Репубблика, чтобы потребовать от правительства обезопасить их сектор от транснациональных компаний и нелегальных перевозчиков, передает корреспондент РИА Новости.На обширной площади неподалеку от главного римского вокзала Термини находятся от одной до нескольких тысяч человек. Их баннеры и транспаранты с общем призывом "Нет мультинациональным компаниям" принадлежат к различным профсоюзам, поддержавшим забастовку, а также объединениям из различных городов Флоренции, Бари, Урбино и других, откуда участники акции прибыли в Рим. Отдельная крупная группа протестующих прибыла из Неаполя: в отличие от других демонстрантов, они организованно выстроились за крупной растяжкой, зажгли дымовые шашки и фальшфайер и стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес одного из наиболее популярных приложений для вызова такси. Время от времени на площади раздаются звуки взрывпакетов, которые сопровождают звучащую из колонок музыку.Спустя час митинг перерос в шествие по крупной улице Виа Кавур. Демонстранты намерены дойти по площади Пьяцца Венеция с многометровой растяжкой "мы итальянские таксисты - работники общественной сферы".Волну негодования профсоюзов вызвал принятый в начале ноября декрет о конкуренции, одно из положений которого предполагает развитие технологических платформ и общую дерегуляризацию рынка. Намерение властей продвигать конкуренцию в сектора, как опасаются таксисты, приведет в Италию крупные корпорации и навредит мелким перевозчикам."Они до сих пор не понимают, как внедрить правила. Мы считаем, что наша отрасль относится к сфере обслуживания, которая должна охраняться конституцией, которую этот декрет нарушает... Внедрить несправедливые правила, позволив международным компаниям зайти на итальянский рынок. Он не может стать открытым для частных корпораций, которые будут платить налоги в своих налоговых гаванях", - заявил РИА Новости один из протестующих по имени Микеле, который пришел на акцию в белой каске и с таксометром в руке.Нынешняя акция таксистов стала второй за месяц: в конце октября пара сотен митингующих пришло к министерству экономического развития.Машины такси на стоянке по всей столице Италии остаются без водителей. Под ветровыми стеклами у них находятся листовки, объясняющие причины забастовки."Я бастую, потому что защищаю свою работу от тех, кто хотел бы разрушить общественную службу, 40 тысяч компаний и 40 тысяч семей", - говорится в тексте обращения.

https://ria.ru/20211011/zabastovka-1754013101.html

https://ria.ru/20211106/sertifikat-1757909310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, такси, италия, рим