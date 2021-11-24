Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/taksisty-1760594732.html
В Италии таксисты устроили митинг против транснациональных компаний
В Италии таксисты устроили митинг против транснациональных компаний - РИА Новости, 24.11.2021
В Италии таксисты устроили митинг против транснациональных компаний
Итальянские таксисты, устроившиеся в среду общенациональную забастовку, собрались на центральной площади Пьяцца делла Репубблика, чтобы потребовать от... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T18:52
2021-11-24T18:52
в мире
такси
италия
рим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg
РИМ, 24 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские таксисты, устроившиеся в среду общенациональную забастовку, собрались на центральной площади Пьяцца делла Репубблика, чтобы потребовать от правительства обезопасить их сектор от транснациональных компаний и нелегальных перевозчиков, передает корреспондент РИА Новости.На обширной площади неподалеку от главного римского вокзала Термини находятся от одной до нескольких тысяч человек. Их баннеры и транспаранты с общем призывом "Нет мультинациональным компаниям" принадлежат к различным профсоюзам, поддержавшим забастовку, а также объединениям из различных городов Флоренции, Бари, Урбино и других, откуда участники акции прибыли в Рим. Отдельная крупная группа протестующих прибыла из Неаполя: в отличие от других демонстрантов, они организованно выстроились за крупной растяжкой, зажгли дымовые шашки и фальшфайер и стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес одного из наиболее популярных приложений для вызова такси. Время от времени на площади раздаются звуки взрывпакетов, которые сопровождают звучащую из колонок музыку.Спустя час митинг перерос в шествие по крупной улице Виа Кавур. Демонстранты намерены дойти по площади Пьяцца Венеция с многометровой растяжкой "мы итальянские таксисты - работники общественной сферы".Волну негодования профсоюзов вызвал принятый в начале ноября декрет о конкуренции, одно из положений которого предполагает развитие технологических платформ и общую дерегуляризацию рынка. Намерение властей продвигать конкуренцию в сектора, как опасаются таксисты, приведет в Италию крупные корпорации и навредит мелким перевозчикам."Они до сих пор не понимают, как внедрить правила. Мы считаем, что наша отрасль относится к сфере обслуживания, которая должна охраняться конституцией, которую этот декрет нарушает... Внедрить несправедливые правила, позволив международным компаниям зайти на итальянский рынок. Он не может стать открытым для частных корпораций, которые будут платить налоги в своих налоговых гаванях", - заявил РИА Новости один из протестующих по имени Микеле, который пришел на акцию в белой каске и с таксометром в руке.Нынешняя акция таксистов стала второй за месяц: в конце октября пара сотен митингующих пришло к министерству экономического развития.Машины такси на стоянке по всей столице Италии остаются без водителей. Под ветровыми стеклами у них находятся листовки, объясняющие причины забастовки."Я бастую, потому что защищаю свою работу от тех, кто хотел бы разрушить общественную службу, 40 тысяч компаний и 40 тысяч семей", - говорится в тексте обращения.
https://ria.ru/20211011/zabastovka-1754013101.html
https://ria.ru/20211106/sertifikat-1757909310.html
италия
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_a9f2124a810be2b7ff550b1894d3dc32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, такси, италия, рим
18:52 24.11.2021
 
В Италии таксисты устроили митинг против транснациональных компаний

В Италии таксисты устроили забастовку в борьбе против транснациональных компаний

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 24 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские таксисты, устроившиеся в среду общенациональную забастовку, собрались на центральной площади Пьяцца делла Репубблика, чтобы потребовать от правительства обезопасить их сектор от транснациональных компаний и нелегальных перевозчиков, передает корреспондент РИА Новости.
На обширной площади неподалеку от главного римского вокзала Термини находятся от одной до нескольких тысяч человек. Их баннеры и транспаранты с общем призывом "Нет мультинациональным компаниям" принадлежат к различным профсоюзам, поддержавшим забастовку, а также объединениям из различных городов Флоренции, Бари, Урбино и других, откуда участники акции прибыли в Рим. Отдельная крупная группа протестующих прибыла из Неаполя: в отличие от других демонстрантов, они организованно выстроились за крупной растяжкой, зажгли дымовые шашки и фальшфайер и стали скандировать оскорбительные кричалки в адрес одного из наиболее популярных приложений для вызова такси. Время от времени на площади раздаются звуки взрывпакетов, которые сопровождают звучащую из колонок музыку.
Спустя час митинг перерос в шествие по крупной улице Виа Кавур. Демонстранты намерены дойти по площади Пьяцца Венеция с многометровой растяжкой "мы итальянские таксисты - работники общественной сферы".
Волну негодования профсоюзов вызвал принятый в начале ноября декрет о конкуренции, одно из положений которого предполагает развитие технологических платформ и общую дерегуляризацию рынка. Намерение властей продвигать конкуренцию в сектора, как опасаются таксисты, приведет в Италию крупные корпорации и навредит мелким перевозчикам.
"Они до сих пор не понимают, как внедрить правила. Мы считаем, что наша отрасль относится к сфере обслуживания, которая должна охраняться конституцией, которую этот декрет нарушает... Внедрить несправедливые правила, позволив международным компаниям зайти на итальянский рынок. Он не может стать открытым для частных корпораций, которые будут платить налоги в своих налоговых гаванях", - заявил РИА Новости один из протестующих по имени Микеле, который пришел на акцию в белой каске и с таксометром в руке.
Вид на город Таранто в Италии - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 13:52
В Италии началась всеобщая забастовка транспортных работников
Нынешняя акция таксистов стала второй за месяц: в конце октября пара сотен митингующих пришло к министерству экономического развития.
Машины такси на стоянке по всей столице Италии остаются без водителей. Под ветровыми стеклами у них находятся листовки, объясняющие причины забастовки.
"Я бастую, потому что защищаю свою работу от тех, кто хотел бы разрушить общественную службу, 40 тысяч компаний и 40 тысяч семей", - говорится в тексте обращения.
Кафедральный собор в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 23:06Распространение коронавируса
В Италии произошли столкновения с полицией из-за COVID-сертификатов
 
В миреТаксиИталияРим
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В России спроектировали стратолет для путешествий между континентами
03:23Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России
03:23Россиянам посоветовали идеальное лакомство для похудения
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
Лента новостейМолния
В России спроектировали стратолет для путешествий между континентамиВильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части РоссииРоссиянам посоветовали идеальное лакомство для похуденияВрач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"