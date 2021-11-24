https://ria.ru/20211124/sputnik_v-1760573223.html

Представитель ЕМА выразил надежду на ускорение признания "Спутника V" в ЕС

Представитель ЕМА выразил надежду на ускорение признания "Спутника V" в ЕС - РИА Новости, 24.11.2021

Представитель ЕМА выразил надежду на ускорение признания "Спутника V" в ЕС

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое даёт заключения о возможности допуска препаратов на рынок Евросоюза, продолжает оценивать... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:18

2021-11-24T17:18

2021-11-24T17:18

распространение коронавируса

в мире

евросоюз

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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БРЮССЕЛЬ, 24 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое даёт заключения о возможности допуска препаратов на рынок Евросоюза, продолжает оценивать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", процесс идёт несколько дольше, чем ожидалось, но есть надежда его ускорить, сообщил представитель регулятора Марко Кавалери на пресс-конференции."Что касается "Спутник" и Sinovac, то (оценка - ред.) продолжается... Она идёт немного дольше, чем ожидалось... Но мы надеемся, что сможем ускорить процесс по обеим этим вакцинам как можно скорее", - сказал он."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20211112/vaktsina-1758685219.html

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в мире, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"