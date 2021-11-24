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Театре на Юго-Западе покажет новогодний спектакль "Время подарков"

Театре на Юго-Западе покажет новогодний спектакль "Время подарков" - РИА Новости, 24.11.2021

Театре на Юго-Западе покажет новогодний спектакль "Время подарков"

Театр на Юго-Западе 3, 4, 5 и 6 января покажет новогодний спектакль "Время подарков". РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:15

2021-11-24T17:15

2021-11-24T17:16

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МОСКВА, 24 ноя - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. Театр на Юго-Западе 3, 4, 5 и 6 января покажет новогодний спектакль "Время подарков".В Новый год каждая игрушка мечтает стать подарком, но на этот раз повезло не всем. И традиции рассыпаются в снежный пух. Заяц, обиженный на Деда Мороза, решил украсть Волшебные Часы. А без них не будет праздника.Приключения героев на пути к спасению праздника станут увлекательным и невероятно веселым моментом в череде новогодних гуляний не только для самых маленьких зрителей, но и для их родителей.Постановщики и авторы сценария, неизменные актеры театра Максим Лакомкин и Олег Анищенко создали на сцене сказочный новогодний дух, который даст малышам еще год веры в добро и чудо, ровно до следующей встречи в нашем театре.“Время подарков” - не просто спектакль, а спектакль-интерактив! Герои общаются с юными зрителями, вовлекая их в ход событий, например, иногда спрашивая подсказки, а под конец все вместе загадывают желание!Не обходится на спектакле и без волшебства - спец эффекты в виде снега и ловких перемещений героев из одной коробки в другую впечатляют не только детей, но и взрослых!Мероприятие предназначено для зрителей от 6 лет.Подробнее о театре, его истории и текущем репертуаре вы можете узнать на сайте: https://teatr-uz.ruПодробнее о спектакле "Время подарков": https://teatr-uz.ru/vremya-podarkovДля аккредитации СМИ:+7 962 947-02-80 - Ольга+7 925 317-05-69 - ЕкатеринаПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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