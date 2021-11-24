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Максим Егоров и Жорж Фабер обсудили сотрудничество Тамбовщины и Люксембурга

Максим Егоров и Жорж Фабер обсудили сотрудничество Тамбовщины и Люксембурга - РИА Новости, 24.11.2021

Максим Егоров и Жорж Фабер обсудили сотрудничество Тамбовщины и Люксембурга

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в ходе встречи с послом Люксембурга в России Жоржем Фабером, который находится в регионе с рабочим... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:27

2021-11-24T15:27

2021-11-24T16:38

тамбовская область

люксембург (государство)

тамбовская область

максим егоров

международные отношения

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ТАМБОВ, 24 ноя - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в ходе встречи с послом Люксембурга в России Жоржем Фабером, который находится в регионе с рабочим визитом, пригласил его принять участие в праздновании 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова в тамбовской "Ивановке", а его соотечественников – к сотрудничеству в реализации крупных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Встреча главы региона и посла Люксембурга прошла в музейном комплексе "Усадьба Асеевых".И.о. главы администрации выразил уверенность в том, что, помимо гуманитарных и общественных связей, у Тамбовской области и Люксембурга есть перспективы торгово-экономического сотрудничества. "Тамбовская область обладает не только богатым творческим, но и инвестиционным потенциалом. Уверен, в​ дальнейшем мы будем развивать взаимодействие и в экономическом направлении", - приводит пресс-служба его слова.Егоров представил гостю​ экономический, инвестиционный, агропромышленный потенциал региона, сделав акцент на строительстве автомобильных дорог, развитии железнодорожного сообщения, разработке проекта нового аэропорта, возможностях развития логистики в регионе.Врио главы региона также пригласил гостя принять участие в праздновании 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова и обсудил с ним возможные совместные проекты в преддверии этого события. Центром проведения Года Рахманинова в 2023 году станет знаменитая тамбовская "Ивановка" - родовое имение композитора.

https://ria.ru/20211109/shkola-1758306509.html

люксембург (государство)

тамбовская область

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люксембург (государство), тамбовская область, максим егоров, международные отношения