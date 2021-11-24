15:27 24.11.2021 (обновлено: 16:38 24.11.2021)
Максим Егоров и Жорж Фабер обсудили сотрудничество Тамбовщины и Люксембурга
© Фото : администрация Тамбовской области/ Алексей БучневВрио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и посол Люксембурга в РФ Жорж Фабер во время встречи
© Фото : администрация Тамбовской области/ Алексей Бучнев
ТАМБОВ, 24 ноя - РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров в ходе встречи с послом Люксембурга в России Жоржем Фабером, который находится в регионе с рабочим визитом, пригласил его принять участие в праздновании 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова в тамбовской "Ивановке", а его соотечественников – к сотрудничеству в реализации крупных проектов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Встреча главы региона и посла Люксембурга прошла в музейном комплексе "Усадьба Асеевых".
И.о. главы администрации выразил уверенность в том, что, помимо гуманитарных и общественных связей, у Тамбовской области и Люксембурга есть перспективы торгово-экономического сотрудничества. "Тамбовская область обладает не только богатым творческим, но и инвестиционным потенциалом. Уверен, в дальнейшем мы будем развивать взаимодействие и в экономическом направлении", - приводит пресс-служба его слова.
Егоров представил гостю экономический, инвестиционный, агропромышленный потенциал региона, сделав акцент на строительстве автомобильных дорог, развитии железнодорожного сообщения, разработке проекта нового аэропорта, возможностях развития логистики в регионе.
"Область должна быть полностью доступна с точки зрения логистики и транспортного сообщения. Даже если люди работают или учатся в других городах, нужно, чтобы они могли на выходные и праздники возвращаться домой", - сказал Егоров.
Врио главы региона также пригласил гостя принять участие в праздновании 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова и обсудил с ним возможные совместные проекты в преддверии этого события. Центром проведения Года Рахманинова в 2023 году станет знаменитая тамбовская "Ивановка" - родовое имение композитора.