https://ria.ru/20211124/soboleznovaniya-1760583627.html

Папа римский выразил соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии

Папа римский выразил соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии - РИА Новости, 24.11.2021

Папа римский выразил соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии

Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварии с туристическим автобусом в Болгарии. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:55

2021-11-24T17:55

2021-11-24T20:31

в мире

софия (город)

ватикан

северная македония

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

дтп с автобусом в болгарии

религия

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ВАТИКАН, 24 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварии с туристическим автобусом в Болгарии.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.По данным властей Северной Македонии, все погибшие в автокатастрофе были гражданами это республики. В Северной Македонии во вторник был объявлен трехдневный траур.В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил в среду президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому, говорится, что понтифик глубоко опечален известием о жертвах и раненых в результате "рокового инцидента"."Папа Франциск выражает сердечную солидарность со всеми, кого затронула эта трагедия. Думая, прежде всего, о погибших детях, он доверяет души умерших милосердию Вседержителя и заверят скорбящие семьи и раненых в своих молитвах. В это время национального траура Его святейшество призывает Божии благословения утешения и мира", - говорится в документе, текст которого распространила служба печати Святого престола.

https://ria.ru/20210922/gossekretar-1751346199.html

софия (город)

ватикан

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в мире, софия (город), ватикан, северная македония, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм