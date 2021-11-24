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Религия
https://ria.ru/20211124/soboleznovaniya-1760583627.html
Папа римский выразил соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии
Папа римский выразил соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии - РИА Новости, 24.11.2021
Папа римский выразил соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии
Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварии с туристическим автобусом в Болгарии. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:55
2021-11-24T20:31
в мире
софия (город)
ватикан
северная македония
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
дтп с автобусом в болгарии
религия
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ВАТИКАН, 24 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварии с туристическим автобусом в Болгарии.Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.По данным властей Северной Македонии, все погибшие в автокатастрофе были гражданами это республики. В Северной Македонии во вторник был объявлен трехдневный траур.В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил в среду президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому, говорится, что понтифик глубоко опечален известием о жертвах и раненых в результате "рокового инцидента"."Папа Франциск выражает сердечную солидарность со всеми, кого затронула эта трагедия. Думая, прежде всего, о погибших детях, он доверяет души умерших милосердию Вседержителя и заверят скорбящие семьи и раненых в своих молитвах. В это время национального траура Его святейшество призывает Божии благословения утешения и мира", - говорится в документе, текст которого распространила служба печати Святого престола.
https://ria.ru/20210922/gossekretar-1751346199.html
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в мире, софия (город), ватикан, северная македония, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
17:55 24.11.2021 (обновлено: 20:31 24.11.2021)
 
Папа римский выразил соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии

Папа римский Франциск выразил глубокие соболезнования из-за гибели людей в ДТП в Болгарии

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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ВАТИКАН, 24 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате аварии с туристическим автобусом в Болгарии.
Автобус с македонскими номерами, следовавший из Стамбула в Северную Македонию, в ночь на вторник попал в ДТП и загорелся на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии. По разным данным, погибли 45 или 46 человек, в числе которых 12 несовершеннолетних. Тела жертв обгорели до неузнаваемости. В больницу в Софии доставлены семеро взрослых, в том числе 17-летняя девушка. Их жизни вне опасности, сообщили в медучреждении. В качестве основных версий следствие рассматривает техническую неисправность транспортного средства и человеческую ошибку.
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В Ватикане прокомментировали информацию о "заговоре" против папы Франциска
По данным властей Северной Македонии, все погибшие в автокатастрофе были гражданами это республики. В Северной Македонии во вторник был объявлен трехдневный траур.
В телеграмме, которую государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил в среду президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому, говорится, что понтифик глубоко опечален известием о жертвах и раненых в результате "рокового инцидента".
"Папа Франциск выражает сердечную солидарность со всеми, кого затронула эта трагедия. Думая, прежде всего, о погибших детях, он доверяет души умерших милосердию Вседержителя и заверят скорбящие семьи и раненых в своих молитвах. В это время национального траура Его святейшество призывает Божии благословения утешения и мира", - говорится в документе, текст которого распространила служба печати Святого престола.
 
РелигияВ миреСофия (город)ВатиканСеверная МакедонияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийДТП с автобусом в БолгарииНовости - Туризм
 
 
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