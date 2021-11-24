https://ria.ru/20211124/sneg-1760580016.html
Москвичей предупредили о метели
Москвичей предупредили о метели - РИА Новости, 24.11.2021
Москвичей предупредили о метели
В Москве в среду выпало уже более одного сантиметра снега, городские службы подметают улицы и обрабатывают дороги против льда, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:42
2021-11-24T17:42
2021-11-24T17:52
общество
москва
городское хозяйство москвы
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758718214_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_d001d8cdea9e4d2c0048a20aa0f603d3.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Москве в среду выпало уже более одного сантиметра снега, городские службы подметают улицы и обрабатывают дороги против льда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток в столице сохранится снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега уже составил более 1 см, всего может выпасть до 3 см снега", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы подметают улицы и выборочно обрабатывают дороги против гололеда."Местами порывы ветра до 17 м/с. Будьте предельно внимательны на улице", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20211124/pogoda-1760555750.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758718214_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_781291c17e8b9c4ef27ecbbfabe479c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы, погода, россия
17:42 24.11.2021 (обновлено: 17:52 24.11.2021)
Москвичей предупредили о метели
В Москве выпало более сантиметра снега, синоптики прогнозируют метель