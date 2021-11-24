https://ria.ru/20211124/sneg-1760580016.html

Москвичей предупредили о метели

Москвичей предупредили о метели - РИА Новости, 24.11.2021

Москвичей предупредили о метели

В Москве в среду выпало уже более одного сантиметра снега, городские службы подметают улицы и обрабатывают дороги против льда, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:42

2021-11-24T17:42

2021-11-24T17:52

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Москве в среду выпало уже более одного сантиметра снега, городские службы подметают улицы и обрабатывают дороги против льда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток в столице сохранится снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега уже составил более 1 см, всего может выпасть до 3 см снега", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы подметают улицы и выборочно обрабатывают дороги против гололеда."Местами порывы ветра до 17 м/с. Будьте предельно внимательны на улице", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211124/pogoda-1760555750.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы, погода, россия