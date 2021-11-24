https://ria.ru/20211124/smi-1760605270.html

Век сотрудничества. Российские и китайские СМИ развиваются в унисон

Век сотрудничества. Российские и китайские СМИ развиваются в унисон - РИА Новости, 24.11.2021

Век сотрудничества. Российские и китайские СМИ развиваются в унисон

Средства массовой информации – одна из самых быстро развивающихся сфер жизни общества. Каждый день в мире появляются новые форматы, творческие проекты, лидеры... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:53

2021-11-24T19:53

2021-11-24T19:53

россия-китай: главное

ухань

москва

владимир путин

дмитрий киселев

си цзиньпин

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

россия

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МОСКВА, 24 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Средства массовой информации – одна из самых быстро развивающихся сфер жизни общества. Каждый день в мире появляются новые форматы, творческие проекты, лидеры общественного мнения. Практически все, что узнает сегодня человек, он узнает из СМИ. Поэтому важно не только развитие, но и взаимодействие между медиа на межгосударственном уровне. Российские и китайские СМИ тесно сотрудничают уже не один год, и даже не одно десятилетие.В конце ноября в Москве и Пекине, правда, онлайн, прошел ежегодный Пятый Российско-Китайский форум новых медиа. Среди участников – министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, органы по надзору за киберпространством КНР, а также представители СМИ России и Китая, медиаэксперты."Ни с одной другой страной у нас нет такой интенсивности контактов, как с Китаем. Это свидетельствует о высоком уровне взаимодействия и подчеркивает особые отношения между руководством двух стран", - указала замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкасова. Несмотря на пандемию, количество совместных проектов каждый год растет, отметила она. Впереди еще больше возможностей для сотрудничества, добавила замминистра.Накануне форума президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".Шэнь Хайсюна хорошо знают в российским медиа пространстве: в июле он и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в качестве сопредседателей Совета по СМИ Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития предложили инициативу "Укрепление медиа-сотрудничества во имя добрососедства и дружбы России и Китая". С ее помощью СМИ обеих стран смогут усилить информационную поддержку двусторонних отношений и совместно формировать глобальное общественное мнение.Стоит также отметить, что с 2021 года телеканал CGTN-Русский, входящий в Медиакорпорацию, вошел в базовый пакет общенационального телевещания Китая, а значит, "российский канал" теперь можно смотреть в любом китайском доме.В последние годы между Китаем и Россией усилилось информационное взаимодействие. В 2016 и 2017 годах Москва и Пекин объявили "годами обменов между китайскими и российскими СМИ". Так, в 2016 году Международное радио Китая и "Россия сегодня" запустили двуязычное мобильное приложение "Россия-Китай: главное". И это лишь один из множества примеров сотрудничества России и Китая в области СМИ.В 2019 году на базе мобильного приложения "Россия-Китай: главное" была проведена мультимедийная онлайн-акция "Мы вместе!", приуроченная к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР. В рамках проекта, использовавшего технологии виртуальной реальности, российские и китайские пользователи приложения делились с аудиторией фото- и видеоматериалами с поздравлениями в адрес народов двух стран. За две недели акция собрала миллионы работ и комментариев. Итоги проекта вошли в специальный видеоролик о российско-китайских отношениях, который транслировался на торжественном вечере в Большом театре в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.В начале 2020 года информационной службой "Россия-Китай: главное" и МИА "Россия сегодня" был реализован совместный проект "На связи Ухань". В рамках цикла публикаций на сайте ria.ru жители города Ухань, авторитетные ученые, медики и представители общественных организаций подробно рассказали о развитии эпидемии в Китае, а также мерах, принимаемыми руководством страны для её предотвращения. Публикации в рамках проекта привлекли в общей сложности более 250 тысяч читателей.

https://ria.ru/20211123/media-1760344022.html

https://ria.ru/20210730/sotrudnichestvo-1743572898.html

ухань

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ухань, москва, владимир путин, дмитрий киселев, си цзиньпин, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, россия