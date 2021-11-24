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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211124/smi-1760605270.html
Век сотрудничества. Российские и китайские СМИ развиваются в унисон
Век сотрудничества. Российские и китайские СМИ развиваются в унисон - РИА Новости, 24.11.2021
Век сотрудничества. Российские и китайские СМИ развиваются в унисон
Средства массовой информации – одна из самых быстро развивающихся сфер жизни общества. Каждый день в мире появляются новые форматы, творческие проекты, лидеры... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:53
2021-11-24T19:53
россия-китай: главное
ухань
москва
владимир путин
дмитрий киселев
си цзиньпин
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
россия
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МОСКВА, 24 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Средства массовой информации – одна из самых быстро развивающихся сфер жизни общества. Каждый день в мире появляются новые форматы, творческие проекты, лидеры общественного мнения. Практически все, что узнает сегодня человек, он узнает из СМИ. Поэтому важно не только развитие, но и взаимодействие между медиа на межгосударственном уровне. Российские и китайские СМИ тесно сотрудничают уже не один год, и даже не одно десятилетие.В конце ноября в Москве и Пекине, правда, онлайн, прошел ежегодный Пятый Российско-Китайский форум новых медиа. Среди участников – министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, органы по надзору за киберпространством КНР, а также представители СМИ России и Китая, медиаэксперты."Ни с одной другой страной у нас нет такой интенсивности контактов, как с Китаем. Это свидетельствует о высоком уровне взаимодействия и подчеркивает особые отношения между руководством двух стран", - указала замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкасова. Несмотря на пандемию, количество совместных проектов каждый год растет, отметила она. Впереди еще больше возможностей для сотрудничества, добавила замминистра.Накануне форума президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".Шэнь Хайсюна хорошо знают в российским медиа пространстве: в июле он и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в качестве сопредседателей Совета по СМИ Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития предложили инициативу "Укрепление медиа-сотрудничества во имя добрососедства и дружбы России и Китая". С ее помощью СМИ обеих стран смогут усилить информационную поддержку двусторонних отношений и совместно формировать глобальное общественное мнение.Стоит также отметить, что с 2021 года телеканал CGTN-Русский, входящий в Медиакорпорацию, вошел в базовый пакет общенационального телевещания Китая, а значит, "российский канал" теперь можно смотреть в любом китайском доме.В последние годы между Китаем и Россией усилилось информационное взаимодействие. В 2016 и 2017 годах Москва и Пекин объявили "годами обменов между китайскими и российскими СМИ". Так, в 2016 году Международное радио Китая и "Россия сегодня" запустили двуязычное мобильное приложение "Россия-Китай: главное". И это лишь один из множества примеров сотрудничества России и Китая в области СМИ.В 2019 году на базе мобильного приложения "Россия-Китай: главное" была проведена мультимедийная онлайн-акция "Мы вместе!", приуроченная к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР. В рамках проекта, использовавшего технологии виртуальной реальности, российские и китайские пользователи приложения делились с аудиторией фото- и видеоматериалами с поздравлениями в адрес народов двух стран. За две недели акция собрала миллионы работ и комментариев. Итоги проекта вошли в специальный видеоролик о российско-китайских отношениях, который транслировался на торжественном вечере в Большом театре в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.В начале 2020 года информационной службой "Россия-Китай: главное" и МИА "Россия сегодня" был реализован совместный проект "На связи Ухань". В рамках цикла публикаций на сайте ria.ru жители города Ухань, авторитетные ученые, медики и представители общественных организаций подробно рассказали о развитии эпидемии в Китае, а также мерах, принимаемыми руководством страны для её предотвращения. Публикации в рамках проекта привлекли в общей сложности более 250 тысяч читателей.
https://ria.ru/20211123/media-1760344022.html
https://ria.ru/20210730/sotrudnichestvo-1743572898.html
ухань
москва
россия
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353
60
ухань, москва, владимир путин, дмитрий киселев, си цзиньпин, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, россия
19:53 24.11.2021
 

Век сотрудничества. Российские и китайские СМИ развиваются в унисон

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – Проект "Россия-Китай: Главное". Средства массовой информации – одна из самых быстро развивающихся сфер жизни общества. Каждый день в мире появляются новые форматы, творческие проекты, лидеры общественного мнения. Практически все, что узнает сегодня человек, он узнает из СМИ. Поэтому важно не только развитие, но и взаимодействие между медиа на межгосударственном уровне. Российские и китайские СМИ тесно сотрудничают уже не один год, и даже не одно десятилетие.
В конце ноября в Москве и Пекине, правда, онлайн, прошел ежегодный Пятый Российско-Китайский форум новых медиа. Среди участников – министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, органы по надзору за киберпространством КНР, а также представители СМИ России и Китая, медиаэксперты.
Sputnik принял участие в Пятом Российско-Китайском Форуме новых медиа - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 14:59Россия-Китай: Главное
Медиа России и КНР договорились развивать обмен кадрами, контентом и опытом
"Ни с одной другой страной у нас нет такой интенсивности контактов, как с Китаем. Это свидетельствует о высоком уровне взаимодействия и подчеркивает особые отношения между руководством двух стран", - указала замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкасова. Несмотря на пандемию, количество совместных проектов каждый год растет, отметила она. Впереди еще больше возможностей для сотрудничества, добавила замминистра.
Накануне форума президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".
Шэнь Хайсюна хорошо знают в российским медиа пространстве: в июле он и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в качестве сопредседателей Совета по СМИ Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития предложили инициативу "Укрепление медиа-сотрудничества во имя добрососедства и дружбы России и Китая". С ее помощью СМИ обеих стран смогут усилить информационную поддержку двусторонних отношений и совместно формировать глобальное общественное мнение.
"С развитием политических, экономических и социальных связей как никогда возрастает роль информационного партнерства, без которого сложно представить дальнейшее сближение народов", – указывал Дмитрий Киселев.
Стоит также отметить, что с 2021 года телеканал CGTN-Русский, входящий в Медиакорпорацию, вошел в базовый пакет общенационального телевещания Китая, а значит, "российский канал" теперь можно смотреть в любом китайском доме.
В последние годы между Китаем и Россией усилилось информационное взаимодействие. В 2016 и 2017 годах Москва и Пекин объявили "годами обменов между китайскими и российскими СМИ". Так, в 2016 году Международное радио Китая и "Россия сегодня" запустили двуязычное мобильное приложение "Россия-Китай: главное". И это лишь один из множества примеров сотрудничества России и Китая в области СМИ.
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 10:47Россия-Китай: Главное
Россия и Китай продолжат поиски новых моделей сотрудничества в области СМИ
В 2019 году на базе мобильного приложения "Россия-Китай: главное" была проведена мультимедийная онлайн-акция "Мы вместе!", приуроченная к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР. В рамках проекта, использовавшего технологии виртуальной реальности, российские и китайские пользователи приложения делились с аудиторией фото- и видеоматериалами с поздравлениями в адрес народов двух стран. За две недели акция собрала миллионы работ и комментариев. Итоги проекта вошли в специальный видеоролик о российско-китайских отношениях, который транслировался на торжественном вечере в Большом театре в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
В начале 2020 года информационной службой "Россия-Китай: главное" и МИА "Россия сегодня" был реализован совместный проект "На связи Ухань". В рамках цикла публикаций на сайте ria.ru жители города Ухань, авторитетные ученые, медики и представители общественных организаций подробно рассказали о развитии эпидемии в Китае, а также мерах, принимаемыми руководством страны для её предотвращения. Публикации в рамках проекта привлекли в общей сложности более 250 тысяч читателей.
 
Россия-Китай: ГлавноеУханьМоскваВладимир ПутинДмитрий КиселевСи ЦзиньпинРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияРоссия
 
 
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