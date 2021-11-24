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Голикова рассказала о смертности среди перенесших COVID-19
Голикова рассказала о смертности среди перенесших COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова рассказала о смертности среди перенесших COVID-19
Среди перенесших COVID летальность в течение полугода составила 2,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:28
2021-11-24T15:28
2021-11-24T15:28
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Среди перенесших COVID летальность в течение полугода составила 2,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение 6 месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями 4,4%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.По ее словам, поэтому гражданам надо внимательным образом относиться к своему здоровью, защитив себя вакцинацией.
https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html
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Голикова рассказала о смертности среди перенесших COVID-19
Голикова: среди перенесших COVID-19 летальность в течение полугода составила 2,1%