https://ria.ru/20211124/smertnost-1760538125.html

Голикова рассказала о смертности среди перенесших COVID-19

Голикова рассказала о смертности среди перенесших COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова рассказала о смертности среди перенесших COVID-19

Среди перенесших COVID летальность в течение полугода составила 2,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:28

2021-11-24T15:28

2021-11-24T15:28

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владимир путин

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россия

коронавирус covid-19

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Среди перенесших COVID летальность в течение полугода составила 2,1%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Общая летальность среди наблюдаемых в регистре в течение 6 месяцев после выздоровления составила 2,1%, а среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями 4,4%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.По ее словам, поэтому гражданам надо внимательным образом относиться к своему здоровью, защитив себя вакцинацией.

https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html

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2021

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