https://ria.ru/20211124/slovakiya-1760621600.html
В Словакии вводят режим ЧС на 90 дней из-за пандемии
В Словакии вводят режим ЧС на 90 дней из-за пандемии - РИА Новости, 24.11.2021
В Словакии вводят режим ЧС на 90 дней из-за пандемии
Параллельно с двухнедельным локдауном с 25 ноября в Словакии решением кабмина на 90 дней вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил премьер Эдуард Хегер. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T21:06
2021-11-24T21:06
2021-11-24T21:06
распространение коронавируса
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чс
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пандемия
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ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости. Параллельно с двухнедельным локдауном с 25 ноября в Словакии решением кабмина на 90 дней вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил премьер Эдуард Хегер.По словам премьера, в рамках локдауна будет действовать запрет на выход из дома в период с 5:00 до 1:00 следующего дня, исключения из которого составляют дорога на работу, посещение ближайшего магазина продуктов или товаров первой необходимости, а также выгул домашних животных на расстоянии не более 500 метров от места проживания.Также будут закрыты все магазины, кроме продовольственных и предметов первой необходимости, учреждения культуры, службы, спортивно-развлекательные комплексы. Рестораны могут продавать блюда только с собой, через окно. На предприятиях работодатели должны обеспечить еженедельное тестирование работников. Школы пока продолжат работать в обычном режиме.Кроме того, для вспомогательных работ в больницах и домах престарелых будет направлена одна тысяча военнослужащих."Этими вынужденными мерами мы все расплачиваемся за тех, кто отказывается вакцинироваться. Успех в борьбе с пандемией зависит от поведения каждого отдельного гражданина нашей республики. Сейчас крайне необходимо, чтобы мы все, как общество, объединились", - подчеркнул премьер.За последние сутки в Словакии, по данным Минздрава, выявлено рекордное с начала пандемии число случаев COVID - 10 315. При этом 72% новых зараженных не были вакцинированы. Скончался 71 человек, общее число умерших за весь период пандемии составило 14 056.По данным международных организаций здравоохранения, Словакия занимает первое место в мире по количеству новых больных (1265) за последние семь дней в пересчете на 100 тысяч человек населения.В 5-миллионной республике полностью вакцинированы 2,45 миллиона человек.
https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html
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в мире, словакия, чс, коронавирус covid-19, пандемия
В Словакии вводят режим ЧС на 90 дней из-за пандемии
В Словакии вводят режим ЧС на 90 дней в дополнение к локдауну из-за пандемии COVID-19
ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости.
Параллельно с двухнедельным локдауном с 25 ноября в Словакии
решением кабмина на 90 дней вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщил премьер Эдуард Хегер.
"Режим ЧС вводится с полуночи на четверг, 25 ноября, и будет действовать максимально 90 дней. Через 10 дней наше правительство снова рассмотрит ситуацию и, возможно, ослабит некоторые противоэпидемические меры, но это послабление коснется только вакцинированных или переболевших коронавирусом", - сказал Хегер на пресс-конференции.
По словам премьера, в рамках локдауна будет действовать запрет на выход из дома в период с 5:00 до 1:00 следующего дня, исключения из которого составляют дорога на работу, посещение ближайшего магазина продуктов или товаров первой необходимости, а также выгул домашних животных на расстоянии не более 500 метров от места проживания.
Также будут закрыты все магазины, кроме продовольственных и предметов первой необходимости, учреждения культуры, службы, спортивно-развлекательные комплексы. Рестораны могут продавать блюда только с собой, через окно. На предприятиях работодатели должны обеспечить еженедельное тестирование работников. Школы пока продолжат работать в обычном режиме.
Кроме того, для вспомогательных работ в больницах и домах престарелых будет направлена одна тысяча военнослужащих.
"Этими вынужденными мерами мы все расплачиваемся за тех, кто отказывается вакцинироваться. Успех в борьбе с пандемией зависит от поведения каждого отдельного гражданина нашей республики. Сейчас крайне необходимо, чтобы мы все, как общество, объединились", - подчеркнул премьер.
За последние сутки в Словакии, по данным Минздрава, выявлено рекордное с начала пандемии число случаев COVID - 10 315. При этом 72% новых зараженных не были вакцинированы. Скончался 71 человек, общее число умерших за весь период пандемии составило 14 056.
По данным международных организаций здравоохранения, Словакия занимает первое место в мире по количеству новых больных (1265) за последние семь дней в пересчете на 100 тысяч человек населения.
В 5-миллионной республике полностью вакцинированы 2,45 миллиона человек.