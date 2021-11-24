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Нижегородская область
https://ria.ru/20211124/skoraya-1760526397.html
Тридцать новых скорых получили малые города и села Нижегородской области
Тридцать новых скорых получили малые города и села Нижегородской области - РИА Новости, 24.11.2021
Тридцать новых скорых получили малые города и села Нижегородской области
Тридцать новых машин скорой помощи поступило в малые города и сельские поселения Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:51
2021-11-24T14:51
нижегородская область
общество
нижегородская область
владимир путин
единая россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Тридцать новых машин скорой помощи поступило в малые города и сельские поселения Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области в среду передал новые автомобили представителям медицинских учреждений региона."Сегодня передаем 30 новых машин скорой медицинской помощи. За последние несколько лет нам уже поступило более 160 новых автомобилей. С учетом нынешней партии машин мы сможем снизить процент износа автопарка до 15% к следующему году, а к 2024-му – провести полное обновление автопарка скорой помощи", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона подчеркнул, что новые машины предназначены для оказания медпомощи жителям малых городов и сельских поселений. Никитин также отметил, что 21 автомобиль - это "ГАЗель NEXT" и "Соболь 4х4" производства Горьковского автомобильного завода. "На федеральном уровне партия "Единая Россия" выдвинула инициативу о масштабном обновлении парка скорой помощи. Ее поддержал президент России Владимир Путин. Сейчас мы передаем 21 автомобиль "ГАЗ" и девять машин "УАЗ". Все они оборудованы в соответствии с современными требованиями и обладают повышенной проходимостью. Мы видим, что закупки для всех регионов вновь производятся у отечественных производителей. Таким образом, инициативы партии не только решают социальные задачи, но и поддерживают российский автопром", - добавил Никитин.Глава региона напомнил, что еще одной инициативой президента является программа модернизации первичного медицинского звена. В текущем году запланировано приобретение более 320 единиц автотранспорта для медучреждений. Часть из них уже поступила. Эти машины используются для перевозки врачей, пациентов, которые нуждаются в плановой помощи, а также для проведения забора анализов."Мы сделали машины максимально комфортными и функциональными для медицинских работников. Автомобили "ГАЗель NEXT" обеспечивают высокую плавность хода даже на дорогах с неровным покрытием, что особенно важно при проведении лечебных мероприятий в дороге. А машины "Соболь 4х4" имеют мощное внедорожное оснащение, которое позволяет оказать помощь пациентам в труднодоступной местности", - отметил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.
https://ria.ru/20211123/sotrudnichestvo-1760422560.html
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общество, нижегородская область, владимир путин, единая россия, глеб никитин
14:51 24.11.2021
 
Тридцать новых скорых получили малые города и села Нижегородской области

Тридцать новых машин скорой помощи поступило в малые города и села Нижегородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Тридцать новых машин скорой помощи поступило в малые города и сельские поселения Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области в среду передал новые автомобили представителям медицинских учреждений региона.
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"Сегодня передаем 30 новых машин скорой медицинской помощи. За последние несколько лет нам уже поступило более 160 новых автомобилей. С учетом нынешней партии машин мы сможем снизить процент износа автопарка до 15% к следующему году, а к 2024-му – провести полное обновление автопарка скорой помощи", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона подчеркнул, что новые машины предназначены для оказания медпомощи жителям малых городов и сельских поселений. Никитин также отметил, что 21 автомобиль - это "ГАЗель NEXT" и "Соболь 4х4" производства Горьковского автомобильного завода. "На федеральном уровне партия "Единая Россия" выдвинула инициативу о масштабном обновлении парка скорой помощи. Ее поддержал президент России Владимир Путин. Сейчас мы передаем 21 автомобиль "ГАЗ" и девять машин "УАЗ". Все они оборудованы в соответствии с современными требованиями и обладают повышенной проходимостью. Мы видим, что закупки для всех регионов вновь производятся у отечественных производителей. Таким образом, инициативы партии не только решают социальные задачи, но и поддерживают российский автопром", - добавил Никитин.
Глава региона напомнил, что еще одной инициативой президента является программа модернизации первичного медицинского звена. В текущем году запланировано приобретение более 320 единиц автотранспорта для медучреждений. Часть из них уже поступила. Эти машины используются для перевозки врачей, пациентов, которые нуждаются в плановой помощи, а также для проведения забора анализов.
"Мы сделали машины максимально комфортными и функциональными для медицинских работников. Автомобили "ГАЗель NEXT" обеспечивают высокую плавность хода даже на дорогах с неровным покрытием, что особенно важно при проведении лечебных мероприятий в дороге. А машины "Соболь 4х4" имеют мощное внедорожное оснащение, которое позволяет оказать помощь пациентам в труднодоступной местности", - отметил управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.
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