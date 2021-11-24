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Сотрудника СК, сбившего двух человек в Тюмени, уволят в ближайшее время
Сотрудника СК, сбившего двух человек в Тюмени, уволят в ближайшее время - РИА Новости, 24.11.2021
Сотрудника СК, сбившего двух человек в Тюмени, уволят в ближайшее время
Сотрудника Следственного комитета, насмерть сбившего двух рабочих в Тюмени, в ближайшее время уволят по отрицательным мотивам, ему грозит заключение под стражу, РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:52
2021-11-24T11:52
2021-11-24T12:28
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудника Следственного комитета, насмерть сбившего двух рабочих в Тюмени, в ближайшее время уволят по отрицательным мотивам, ему грозит заключение под стражу, сообщает региональное управление СК РФ.Согласно информации следствия, в ночь на среду пьяный офицер за рулем BMW сбил двух работников дорожной службы на улице Федюнинского. Оба рабочих погибли на месте.По предварительным данным УГИБДД, алкотестер показал 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха.Следствие заявило о намерении привлечь виновника аварии "по всей строгости закона", невзирая на должность, звание и принадлежность к корпорации сотрудников правоохранительных органов.
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РИА Новости
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф)
11:52 24.11.2021 (обновлено: 12:28 24.11.2021)
Сотрудника СК, сбившего двух человек в Тюмени, уволят в ближайшее время
Сотрудника СК, сбившего насмерть двух человек в Тюмени, уволят по отрицательным мотивам