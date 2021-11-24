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Сотрудника СК, сбившего двух человек в Тюмени, уволят в ближайшее время

Сотрудника СК, сбившего двух человек в Тюмени, уволят в ближайшее время - РИА Новости, 24.11.2021

Сотрудника СК, сбившего двух человек в Тюмени, уволят в ближайшее время

Сотрудника Следственного комитета, насмерть сбившего двух рабочих в Тюмени, в ближайшее время уволят по отрицательным мотивам, ему грозит заключение под стражу, РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:52

2021-11-24T11:52

2021-11-24T12:28

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудника Следственного комитета, насмерть сбившего двух рабочих в Тюмени, в ближайшее время уволят по отрицательным мотивам, ему грозит заключение под стражу, сообщает региональное управление СК РФ.Согласно информации следствия, в ночь на среду пьяный офицер за рулем BMW сбил двух работников дорожной службы на улице Федюнинского. Оба рабочих погибли на месте.По предварительным данным УГИБДД, алкотестер показал 1,38 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого водителем воздуха.Следствие заявило о намерении привлечь виновника аварии "по всей строгости закона", невзирая на должность, звание и принадлежность к корпорации сотрудников правоохранительных органов.

тюмень

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф)