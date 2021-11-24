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В США назвали главную причину, по которой Россия не нападет на Украину
В США назвали главную причину, по которой Россия не нападет на Украину - РИА Новости, 24.11.2021
В США назвали главную причину, по которой Россия не нападет на Украину
Обвинения в адрес России в подготовке наступления на Украину появляются с завидной периодичностью и носят голословный характер. Об этом пишет старший научный... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:19
2021-11-24T15:19
в мире
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сша
республика крым
донбасс
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Обвинения в адрес России в подготовке наступления на Украину появляются с завидной периодичностью и носят голословный характер. Об этом пишет старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер на портале 19fortyfive.Так, он отмечает, что сообщения об экспансионистских планах Москвы начали появляться еще после событий 2014 года, однако не имели под собой основания.Он убежден, что российский лидер имеет веские причины не оккупировать своего соседа потому, что это стало бы "настоящим актом мазохизма", учитывая уровень коррупции на Украине и то, как в каком состоянии находится ее экономика.По мнению обозревателя, в настоящее время Украина раздувает опасения только для того, чтобы заручится поддержкой со стороны США и НАТО, поэтому воспринимать подобные заявления следует со здоровым скептицизмом.Тем не менее западные страны зачастую прислушиваются к претензиям Киева, что вызывает сожаление у автора статьи.Если раздуваемый Украиной кризис приобретет масштабный характер и спровоцирует войну между Россий и Североатлантическим альянсом, то Киев и Вашингтон смогут возложить вину за последующие жертвы только на себя и свою близорукость, заключил Карпентер.Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов обвинил Россию в подготовке к нападению на свою страну. По данным агентства Блумберг, разведка США считает, что Москва якобы планирует вторжение с трех направлений – с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.В Кремле отметили, что звучащие на Западе заявления о "российской агрессии" на Украине заставляют задуматься об искусственном нагнетании истерики.
https://radiosputnik.ria.ru/20211122/ukraina-1760231628.html
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украина
сша
республика крым
россия
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в мире, украина, сша, республика крым, донбасс, россия
15:19 24.11.2021
 
В США назвали главную причину, по которой Россия не нападет на Украину

Сотрудник Института Катона Карпентер: Киев обвинил Москву в планах о вторжении ради шумихи

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве
Женщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Обвинения в адрес России в подготовке наступления на Украину появляются с завидной периодичностью и носят голословный характер. Об этом пишет старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер на портале 19fortyfive.
Так, он отмечает, что сообщения об экспансионистских планах Москвы начали появляться еще после событий 2014 года, однако не имели под собой основания.
Он убежден, что российский лидер имеет веские причины не оккупировать своего соседа потому, что это стало бы "настоящим актом мазохизма", учитывая уровень коррупции на Украине и то, как в каком состоянии находится ее экономика.
По мнению обозревателя, в настоящее время Украина раздувает опасения только для того, чтобы заручится поддержкой со стороны США и НАТО, поэтому воспринимать подобные заявления следует со здоровым скептицизмом.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 18:58Сказано в эфире
Россия готовит вторжение на Украину? Эксперт назвал цель "утечки"
Тем не менее западные страны зачастую прислушиваются к претензиям Киева, что вызывает сожаление у автора статьи.
"Последние сообщения о надвигающемся вторжении России кажутся шумихой <…> однако американские лидеры, похоже, считают эту информацию достоверной и передают другим членам НАТО", — отметил эксперт.
Если раздуваемый Украиной кризис приобретет масштабный характер и спровоцирует войну между Россий и Североатлантическим альянсом, то Киев и Вашингтон смогут возложить вину за последующие жертвы только на себя и свою близорукость, заключил Карпентер.
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов обвинил Россию в подготовке к нападению на свою страну. По данным агентства Блумберг, разведка США считает, что Москва якобы планирует вторжение с трех направлений – с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию.
В Кремле отметили, что звучащие на Западе заявления о "российской агрессии" на Украине заставляют задуматься об искусственном нагнетании истерики.
Снегопад в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 00:30
Депутат Рады заявил, что слухами о "вторжении" прикрывают проблемы Украины
 
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