https://ria.ru/20211124/shtraf-1760523125.html
Юрист усомнился в эффективности штрафов для зацеперов
Юрист усомнился в эффективности штрафов для зацеперов - РИА Новости, 24.11.2021
Юрист усомнился в эффективности штрафов для зацеперов
Повышение штрафов для так называемых "зацеперов" не уменьшит число таких лихачей, считает эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:37
2021-11-24T14:37
2021-11-24T14:37
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Повышение штрафов для так называемых "зацеперов" не уменьшит число таких лихачей, считает эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов."Как показывает статистика, число смертей при таком экстремальном виде действий из года в год возрастает. И введение штрафов никак не повлияли на уменьшение числа "зацеперов". Я думаю, что введение более жестоких штрафов, скорее всего, тоже вряд ли остановит этих людей", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.По его мнению, нужна "комплексная работа: нужно не только поднимать штрафы, но и постараться ограничить доступ этим людям к железнодорожным составам, сделать так, чтобы они не могли проникнуть на территорию, с которой они могли бы залезть на эти вагон".Ранее правительство РФ поддержало законопроект об увеличении штрафов для "зацеперов" - со 100 рублей до 4 тысяч. Авторы законопроекта рассчитывают, что эта мера позволит остановить резкий рост количества несчастных случаев, происходящих с "зацеперами", стать "определенным заградительным барьером".
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общество, россия
Юрист усомнился в эффективности штрафов для зацеперов
Адвокат Краснов: повышение штрафов для зацеперов не уменьшит их число
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Повышение штрафов для так называемых "зацеперов" не уменьшит число таких лихачей, считает эксперт Общероссийского движения "Сильная Россия" по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.
"Как показывает статистика, число смертей при таком экстремальном виде действий из года в год возрастает. И введение штрафов никак не повлияли на уменьшение числа "зацеперов". Я думаю, что введение более жестоких штрафов, скорее всего, тоже вряд ли остановит этих людей", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
По его мнению, нужна "комплексная работа: нужно не только поднимать штрафы, но и постараться ограничить доступ этим людям к железнодорожным составам, сделать так, чтобы они не могли проникнуть на территорию, с которой они могли бы залезть на эти вагон".
Ранее правительство РФ
поддержало законопроект об увеличении штрафов для "зацеперов" - со 100 рублей до 4 тысяч. Авторы законопроекта рассчитывают, что эта мера позволит остановить резкий рост количества несчастных случаев, происходящих с "зацеперами", стать "определенным заградительным барьером".