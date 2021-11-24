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Шойгу распорядился периодически аттестовывать военные учебные центры
Шойгу распорядился периодически аттестовывать военные учебные центры - РИА Новости, 24.11.2021
Шойгу распорядился периодически аттестовывать военные учебные центры
Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился с периодичностью один раз в три-пять лет проводить аттестацию военных учебных центров, которые созданы и создаются... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:22
2021-11-24T14:22
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился с периодичностью один раз в три-пять лет проводить аттестацию военных учебных центров, которые созданы и создаются в российских гражданских вузах."Необходимо подготовить график регулярной аттестации военных учебных центров. Это касается не только тех, по кому мы сегодня приняли решение, но и всех учебных центров", - сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства в среду.Он дал поручение проводить в военных учебных центрах "один раз в три года или пять лет соответствующую аттестацию и по кадровому составу, и по основным фондам - учебным пособиям, тренажёрам"."Чтобы у нас так не получалось, что мы создаем очередной учебный центр, а потом он превращается в кружок по интересам. Для нас это слишком важно и серьёзно. Как и было сказано в послании Верховного главнокомандующего", - сказал Шойгу.Он также отметил, что в военных учебных центрах нужно дать возможность обучаться не только юношам, но и девушкам."Огромное желание у девушек заниматься на специальностях, которые определены для этих высших учебных заведений. Надо продолжать и определять вузы, в которых могут проходить обучение в том числе девушки, чтобы у них была возможность в дальнейшем поступать на военную службу по контракту. Особенно - по тем специальностям, которые требуют хорошего образования, хорошей подготовки и являются для нас дефицитными и важными с учётом того, что самые высокие технологии пришли в армию", - сказал Шойгу.Он также поручил оказать всестороннюю помощь военному учебному центру, создаваемому в Якутске."Я бы обратил внимание на военный учебный центр в Якутске. Этот учебный центр необходимо с нашей стороны поддержать и обеспечить всей необходимой техникой по тем специальностям, которые там будут готовить", - распорядился Шойгу.
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сергей шойгу, россия
14:22 24.11.2021
 
Шойгу распорядился периодически аттестовывать военные учебные центры

Шойгу распорядился один раз в три-пять лет проводить аттестацию военных учебных центров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился с периодичностью один раз в три-пять лет проводить аттестацию военных учебных центров, которые созданы и создаются в российских гражданских вузах.
"Необходимо подготовить график регулярной аттестации военных учебных центров. Это касается не только тех, по кому мы сегодня приняли решение, но и всех учебных центров", - сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства в среду.
Он дал поручение проводить в военных учебных центрах "один раз в три года или пять лет соответствующую аттестацию и по кадровому составу, и по основным фондам - учебным пособиям, тренажёрам".
"Чтобы у нас так не получалось, что мы создаем очередной учебный центр, а потом он превращается в кружок по интересам. Для нас это слишком важно и серьёзно. Как и было сказано в послании Верховного главнокомандующего", - сказал Шойгу.
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Он также отметил, что в военных учебных центрах нужно дать возможность обучаться не только юношам, но и девушкам.
"Огромное желание у девушек заниматься на специальностях, которые определены для этих высших учебных заведений. Надо продолжать и определять вузы, в которых могут проходить обучение в том числе девушки, чтобы у них была возможность в дальнейшем поступать на военную службу по контракту. Особенно - по тем специальностям, которые требуют хорошего образования, хорошей подготовки и являются для нас дефицитными и важными с учётом того, что самые высокие технологии пришли в армию", - сказал Шойгу.
Он также поручил оказать всестороннюю помощь военному учебному центру, создаваемому в Якутске.
"Я бы обратил внимание на военный учебный центр в Якутске. Этот учебный центр необходимо с нашей стороны поддержать и обеспечить всей необходимой техникой по тем специальностям, которые там будут готовить", - распорядился Шойгу.
 
Сергей ШойгуРоссия
 
 
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