https://ria.ru/20211124/shoygu-1760519099.html

Шойгу распорядился периодически аттестовывать военные учебные центры

Шойгу распорядился периодически аттестовывать военные учебные центры - РИА Новости, 24.11.2021

Шойгу распорядился периодически аттестовывать военные учебные центры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился с периодичностью один раз в три-пять лет проводить аттестацию военных учебных центров, которые созданы и создаются... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:22

2021-11-24T14:22

2021-11-24T14:22

сергей шойгу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750108045_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_d6a6fb82abef336716c25500b3a57f27.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился с периодичностью один раз в три-пять лет проводить аттестацию военных учебных центров, которые созданы и создаются в российских гражданских вузах."Необходимо подготовить график регулярной аттестации военных учебных центров. Это касается не только тех, по кому мы сегодня приняли решение, но и всех учебных центров", - сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства в среду.Он дал поручение проводить в военных учебных центрах "один раз в три года или пять лет соответствующую аттестацию и по кадровому составу, и по основным фондам - учебным пособиям, тренажёрам"."Чтобы у нас так не получалось, что мы создаем очередной учебный центр, а потом он превращается в кружок по интересам. Для нас это слишком важно и серьёзно. Как и было сказано в послании Верховного главнокомандующего", - сказал Шойгу.Он также отметил, что в военных учебных центрах нужно дать возможность обучаться не только юношам, но и девушкам."Огромное желание у девушек заниматься на специальностях, которые определены для этих высших учебных заведений. Надо продолжать и определять вузы, в которых могут проходить обучение в том числе девушки, чтобы у них была возможность в дальнейшем поступать на военную службу по контракту. Особенно - по тем специальностям, которые требуют хорошего образования, хорошей подготовки и являются для нас дефицитными и важными с учётом того, что самые высокие технологии пришли в армию", - сказал Шойгу.Он также поручил оказать всестороннюю помощь военному учебному центру, создаваемому в Якутске."Я бы обратил внимание на военный учебный центр в Якутске. Этот учебный центр необходимо с нашей стороны поддержать и обеспечить всей необходимой техникой по тем специальностям, которые там будут готовить", - распорядился Шойгу.

https://ria.ru/20211124/shoygu-1760496925.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, россия