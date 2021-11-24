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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211124/shapsha-1760603135.html
Шапша рассказал о международных культурных связях Калужской области
Шапша рассказал о международных культурных связях Калужской области - РИА Новости, 24.11.2021
Шапша рассказал о международных культурных связях Калужской области
Калужская область, развивая сотрудничество с зарубежными странами, придает большое значение культурному аспекту, заявил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:38
2021-11-24T19:38
калужская область
общество
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 24 ноя – РИА Новости. Калужская область, развивая сотрудничество с зарубежными странами, придает большое значение культурному аспекту, заявил губернатор региона Владислав Шапша.Правительство Калужской области сообщает, что в среду в Москве Шапша принял участие в заседании совета глав субъектов РФ при министерстве иностранных дел России, которое провел руководитель ведомства Сергей Лавров. Главной темой заседания стало развитие культурных связей регионов страны с зарубежными партнерами. Шапша рассказал о международном культурном сотрудничестве Калужской области."Развивая сотрудничество с зарубежными странами, мы придаем большое значение культурному аспекту. Культура сближает людей, служит мостом, благодаря которому устанавливается взаимопонимание во многих других сферах", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.По словам главы региона, все заключаемые областью соглашения о сотрудничестве и побратимстве предполагают культурные обмены и контакты. Эта работа не прекращается даже в период пандемии, подчеркнул он. В ближайшей перспективе – подписание соглашений между вошедшим в Большое Золотое кольцо России городом Боровском и венгерским Киштарчей, между Козельским районом и сербским городом Деспотовац, а также подписание меморандума о взаимопонимании с японской префектурой Тотиги."У Калужской области сложились плодотворные отношения с французской метрополией Монпелье-Средиземноморье. Калужане не раз проводили в Монпелье просветительскую акцию "Тотальный диктант". Калужский инновационный театр балета совместно с компанией из Монпелье два года назад поставил спектакль, который вошел в лонг-лист премии "Золотая маска". В октябре текущего года это сотрудничество продолжилось", - говорится в сообщении.Значительный блок культурного взаимодействия связан с "космическим" брендом области. Между Государственным музеем истории космонавтики в Калуге и музейными сообществами Великобритании, Словении, Германии заключены соглашения о сотрудничестве. В прошлом году меморандум о намерениях подписали калужский музей и Аэрокосмический музей Гифу-Какамигахара в Японии.
https://ria.ru/20211123/kaluga-1760418022.html
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общество, владислав шапша, россия
19:38 24.11.2021
 
Шапша рассказал о международных культурных связях Калужской области

Губернатор Шапша рассказал о международных культурных связях Калужской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладислав Шапша
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 24 ноя – РИА Новости. Калужская область, развивая сотрудничество с зарубежными странами, придает большое значение культурному аспекту, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Правительство Калужской области сообщает, что в среду в Москве Шапша принял участие в заседании совета глав субъектов РФ при министерстве иностранных дел России, которое провел руководитель ведомства Сергей Лавров. Главной темой заседания стало развитие культурных связей регионов страны с зарубежными партнерами. Шапша рассказал о международном культурном сотрудничестве Калужской области.
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"Развивая сотрудничество с зарубежными странами, мы придаем большое значение культурному аспекту. Культура сближает людей, служит мостом, благодаря которому устанавливается взаимопонимание во многих других сферах", - цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
По словам главы региона, все заключаемые областью соглашения о сотрудничестве и побратимстве предполагают культурные обмены и контакты. Эта работа не прекращается даже в период пандемии, подчеркнул он. В ближайшей перспективе – подписание соглашений между вошедшим в Большое Золотое кольцо России городом Боровском и венгерским Киштарчей, между Козельским районом и сербским городом Деспотовац, а также подписание меморандума о взаимопонимании с японской префектурой Тотиги.
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"У Калужской области сложились плодотворные отношения с французской метрополией Монпелье-Средиземноморье. Калужане не раз проводили в Монпелье просветительскую акцию "Тотальный диктант". Калужский инновационный театр балета совместно с компанией из Монпелье два года назад поставил спектакль, который вошел в лонг-лист премии "Золотая маска". В октябре текущего года это сотрудничество продолжилось", - говорится в сообщении.
Значительный блок культурного взаимодействия связан с "космическим" брендом области. Между Государственным музеем истории космонавтики в Калуге и музейными сообществами Великобритании, Словении, Германии заключены соглашения о сотрудничестве. В прошлом году меморандум о намерениях подписали калужский музей и Аэрокосмический музей Гифу-Какамигахара в Японии.
 
Калужская областьОбществоВладислав ШапшаРоссия
 
 
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