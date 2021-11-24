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Рязанский депутат извинился за слова о расстреле за купленные сертификаты
Рязанский депутат извинился за слова о расстреле за купленные сертификаты - РИА Новости, 24.11.2021
Рязанский депутат извинился за слова о расстреле за купленные сертификаты
Депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров извинился за слова о расстреле за покупку сертификатов о вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:41
2021-11-24T20:41
распространение коронавируса
общество
рязанская областная дума
здоровье - общество
коронавирус в россии
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РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров извинился за слова о расстреле за покупку сертификатов о вакцинации от коронавируса.В ходе обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах на заседании областной думы во вторник Сидоров заявил, что за покупку сертификатов о прививках "надо расстреливать". Позже депутат сказал, что имел в виду необходимость сурового наказания за преступления с сертификатами о вакцинации, свои слова он объяснил эмоциями, так как сам был в "красной зоне" и потерял жену."Я искренне сожалею, что в своем выступлении в очень резкой форме высказался в отношении людей, продающих и покупающих справки о вакцинации против ковида. Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально. Еще раз приношу свои извинения", - говорится в заявлении Сидорова на сайте регионального парламента.
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общество, рязанская областная дума, здоровье - общество, коронавирус в россии
20:41 24.11.2021
 
Рязанский депутат извинился за слова о расстреле за купленные сертификаты

Рязанский депутат извинился за слова о расстреле за купленные ковид-сертификаты

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров извинился за слова о расстреле за покупку сертификатов о вакцинации от коронавируса.
В ходе обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах на заседании областной думы во вторник Сидоров заявил, что за покупку сертификатов о прививках "надо расстреливать". Позже депутат сказал, что имел в виду необходимость сурового наказания за преступления с сертификатами о вакцинации, свои слова он объяснил эмоциями, так как сам был в "красной зоне" и потерял жену.
"Я искренне сожалею, что в своем выступлении в очень резкой форме высказался в отношении людей, продающих и покупающих справки о вакцинации против ковида. Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально. Еще раз приношу свои извинения", - говорится в заявлении Сидорова на сайте регионального парламента.
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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