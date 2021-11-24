https://ria.ru/20211124/sertifikaty-1760615073.html

Рязанский депутат извинился за слова о расстреле за купленные сертификаты

Рязанский депутат извинился за слова о расстреле за купленные сертификаты - РИА Новости, 24.11.2021

Рязанский депутат извинился за слова о расстреле за купленные сертификаты

Депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров извинился за слова о расстреле за покупку сертификатов о вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:41

2021-11-24T20:41

2021-11-24T20:41

распространение коронавируса

общество

рязанская областная дума

здоровье - общество

коронавирус в россии

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РЯЗАНЬ, 24 ноя - РИА Новости. Депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров извинился за слова о расстреле за покупку сертификатов о вакцинации от коронавируса.В ходе обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах на заседании областной думы во вторник Сидоров заявил, что за покупку сертификатов о прививках "надо расстреливать". Позже депутат сказал, что имел в виду необходимость сурового наказания за преступления с сертификатами о вакцинации, свои слова он объяснил эмоциями, так как сам был в "красной зоне" и потерял жену."Я искренне сожалею, что в своем выступлении в очень резкой форме высказался в отношении людей, продающих и покупающих справки о вакцинации против ковида. Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально. Еще раз приношу свои извинения", - говорится в заявлении Сидорова на сайте регионального парламента.

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html

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общество, рязанская областная дума, здоровье - общество, коронавирус в россии