https://ria.ru/20211124/sertifikat-1760530498.html

У переболевших COVID-сертификат должен действовать год, заявила Голикова

У переболевших COVID-сертификат должен действовать год, заявила Голикова - РИА Новости, 24.11.2021

У переболевших COVID-сертификат должен действовать год, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:05

2021-11-24T15:05

2021-11-24T15:27

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной заболеваемости."Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Она отметила, что соответствующее решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%."Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%", - добавила Голикова.Она отметила, что в случае одобрения президентом таких мер действие сертификата для переболевших COVID будет продлено."Если это одобряется, то в ближайшее время в методические рекомендации министерства здравоохранения будут внесены изменения и будут учтены Минцифры на Едином портале государственных услуг в сертификатах вакцинированных", - заключила Голикова.

https://ria.ru/20211116/covid-19-1759337012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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