15:05 24.11.2021 (обновлено: 15:27 24.11.2021)
У переболевших COVID-сертификат должен действовать год, заявила Голикова
Голикова: у переболевших COVID-19 сертификат должен действовать год, а не полгода
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной заболеваемости.
"Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Она отметила, что соответствующее решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.
"Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%", - добавила Голикова.
Она отметила, что в случае одобрения президентом таких мер действие сертификата для переболевших COVID будет продлено.
"Если это одобряется, то в ближайшее время в методические рекомендации министерства здравоохранения будут внесены изменения и будут учтены Минцифры на Едином портале государственных услуг в сертификатах вакцинированных", - заключила Голикова.