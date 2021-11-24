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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/sertifikat-1760530498.html
У переболевших COVID-сертификат должен действовать год, заявила Голикова
У переболевших COVID-сертификат должен действовать год, заявила Голикова - РИА Новости, 24.11.2021
У переболевших COVID-сертификат должен действовать год, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:05
2021-11-24T15:27
распространение коронавируса
татьяна голикова
общество
здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной заболеваемости."Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Она отметила, что соответствующее решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%."Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%", - добавила Голикова.Она отметила, что в случае одобрения президентом таких мер действие сертификата для переболевших COVID будет продлено."Если это одобряется, то в ближайшее время в методические рекомендации министерства здравоохранения будут внесены изменения и будут учтены Минцифры на Едином портале государственных услуг в сертификатах вакцинированных", - заключила Голикова.
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татьяна голикова, общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:05 24.11.2021 (обновлено: 15:27 24.11.2021)
 
У переболевших COVID-сертификат должен действовать год, заявила Голикова

Голикова: у переболевших COVID-19 сертификат должен действовать год, а не полгода

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной заболеваемости.
"Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации, с учетом результатов отечественных и международных исследований, подробно обсуждали вопрос о наиболее оптимальных сроках повторной вакцинации после перенесенной болезни и пришли к выводу о том, что после болезни сертификат вакцинированного для переболевших должен действовать один год, сейчас это полгода", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Она отметила, что соответствующее решение может быть принято, поскольку доля переболевших коронавирусом повторно составляет 0,74%.
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Источник: Минздрав допустил продление сертификатов для перенесших COVID-19
"Почему сейчас мы выработали такое решение, почему мы его предлагаем. Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации. Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%", - добавила Голикова.
Она отметила, что в случае одобрения президентом таких мер действие сертификата для переболевших COVID будет продлено.
"Если это одобряется, то в ближайшее время в методические рекомендации министерства здравоохранения будут внесены изменения и будут учтены Минцифры на Едином портале государственных услуг в сертификатах вакцинированных", - заключила Голикова.
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