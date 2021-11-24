https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760471291.html

МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2"

МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.11.2021

МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2"

Китай выступает против любых односторонних санкций и политизации коммерческих проектов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:48

2021-11-24T10:48

2021-11-24T11:13

в мире

сша

китай

северный поток — 2

мид кнр

евросоюз

сергей лавров

балтийское море

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ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Китай выступает против любых односторонних санкций и политизации коммерческих проектов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя санкции США, связанные с "Северным потоком 2"."Китай выступает против политизации коммерческих проектов и введения незаконных односторонних санкций, эта позиция является последовательной и четкой", - заявил дипломат.Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал "вопиющим примером".Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760448451.html

сша

китай

балтийское море

россия

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-11-24T10:48 true PT2M30S

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в мире, сша, китай, северный поток — 2, мид кнр, евросоюз, сергей лавров, балтийское море, нед прайс, россия, чжао лицзянь