https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760471291.html
МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2"
МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.11.2021
МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2"
Китай выступает против любых односторонних санкций и политизации коммерческих проектов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:48
2021-11-24T10:48
2021-11-24T11:13
в мире
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северный поток — 2
мид кнр
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балтийское море
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ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Китай выступает против любых односторонних санкций и политизации коммерческих проектов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя санкции США, связанные с "Северным потоком 2"."Китай выступает против политизации коммерческих проектов и введения незаконных односторонних санкций, эта позиция является последовательной и четкой", - заявил дипломат.Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал "вопиющим примером".Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2021-11-24T10:48
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в мире, сша, китай, северный поток — 2, мид кнр, евросоюз, сергей лавров, балтийское море, нед прайс, россия, чжао лицзянь
10:48 24.11.2021 (обновлено: 11:13 24.11.2021)
МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2"
МИД Китая осудил новые американские санкции против "Северного потока — 2"