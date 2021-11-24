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https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760471291.html
МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2"
МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.11.2021
МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2"
Китай выступает против любых односторонних санкций и политизации коммерческих проектов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:48
2021-11-24T11:13
в мире
сша
китай
северный поток — 2
мид кнр
евросоюз
сергей лавров
балтийское море
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ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Китай выступает против любых односторонних санкций и политизации коммерческих проектов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя санкции США, связанные с "Северным потоком 2"."Китай выступает против политизации коммерческих проектов и введения незаконных односторонних санкций, эта позиция является последовательной и четкой", - заявил дипломат.Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал "вопиющим примером".Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, сша, китай, северный поток — 2, мид кнр, евросоюз, сергей лавров, балтийское море, нед прайс, россия, чжао лицзянь
10:48 24.11.2021 (обновлено: 11:13 24.11.2021)
 
МИД Китая осудил американские санкции против "Северного потока — 2"

МИД Китая осудил новые американские санкции против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2Надводный захлест на второй нитке "Северного потока ‑ 2"
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Nord Stream 2
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 ноя – РИА Новости. Китай выступает против любых односторонних санкций и политизации коммерческих проектов, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя санкции США, связанные с "Северным потоком 2".
"Китай выступает против политизации коммерческих проектов и введения незаконных односторонних санкций, эта позиция является последовательной и четкой", - заявил дипломат.
Санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с "Северным потоком 2", вступили в силу во вторник. Позднее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат реализовывать санкции против проекта. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а санкции против газопровода назвал "вопиющим примером".
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
02:07
Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
 
В миреСШАКитайСеверный поток — 2МИД КНРЕвросоюзСергей ЛавровБалтийское мореНед ПрайсРоссияЧжао Лицзянь
 
 
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