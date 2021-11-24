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https://ria.ru/20211124/saakashvili-1760518298.html
Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили
Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили - РИА Новости, 24.11.2021
Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили
В состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который проводил длительную голодовку в тюрьме, есть улучшения, он смог немного прогуляться по... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:18
2021-11-24T14:18
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. В состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который проводил длительную голодовку в тюрьме, есть улучшения, он смог немного прогуляться по коридору Горийского госпиталя, заявила в среду член государственного консилиума врачей Елене Гиоргадзе журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20211123/gruziya-1760268189.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
14:18 24.11.2021
 
Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили

Врач Гиоргадзе: в состоянии здоровья Саакашвили есть улучшения, он прогулялся по коридору

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. В состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который проводил длительную голодовку в тюрьме, есть улучшения, он смог немного прогуляться по коридору Горийского госпиталя, заявила в среду член государственного консилиума врачей Елене Гиоргадзе журналистам.
"Все идет по плану, есть улучшения. Пока трудно сказать, сколько времени понадобится для восстановления организма... Вчера после столь длительной голодовки была первая попытка передвижения по коридору. Ему было немного трудно, однако вчера вечером смог немного пройтись в течение пяти минут. Понемногу мы добавим ему физическую нагрузку", - заявила врач.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Сторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 02:43
Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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