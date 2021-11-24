https://ria.ru/20211124/saakashvili-1760518298.html

Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили

Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили - РИА Новости, 24.11.2021

Врач рассказала об улучшении состояния Саакашвили

В состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который проводил длительную голодовку в тюрьме, есть улучшения, он смог немного прогуляться по... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:18

2021-11-24T14:18

2021-11-24T14:18

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. В состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который проводил длительную голодовку в тюрьме, есть улучшения, он смог немного прогуляться по коридору Горийского госпиталя, заявила в среду член государственного консилиума врачей Елене Гиоргадзе журналистам.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20211123/gruziya-1760268189.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии