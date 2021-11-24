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Путин призвал россиян пройти ревакцинацию от COVID-19
Путин призвал россиян пройти ревакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Путин призвал россиян пройти ревакцинацию от COVID-19
Президент России Владимир Путин рекомендовал россиянам не только привиться от коронавируса, но и вовремя пройти ревакцинацию. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:23
2021-11-24T15:23
2021-11-24T15:45
россия
распространение коронавируса
вакцинация
владимир путин
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вакцинация россиян от covid-19
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал россиянам не только привиться от коронавируса, но и вовремя пройти ревакцинацию."Всем рекомендую своевременно не только пройти процедуру вакцинации, но и ревакцинации, что чрезвычайно важно", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции."Давайте пойдем по этому пути, без всякого шума, без навязывания людям этой процедуры (вакцинации). Но при помощи убеждения принятия своевременно необходимых решений", - добавил Путин.
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-11-24T15:23
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, вакцинация, владимир путин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:23 24.11.2021 (обновлено: 15:45 24.11.2021)
Путин призвал россиян пройти ревакцинацию от COVID-19
Путин рекомендовал россиянам привиться от COVID-19 и вовремя ревакцинироваться