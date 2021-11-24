https://ria.ru/20211124/revaktsinatsiya-1760536534.html

Путин призвал россиян пройти ревакцинацию от COVID-19

Путин призвал россиян пройти ревакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

Путин призвал россиян пройти ревакцинацию от COVID-19

Президент России Владимир Путин рекомендовал россиянам не только привиться от коронавируса, но и вовремя пройти ревакцинацию. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:23

2021-11-24T15:23

2021-11-24T15:45

россия

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вакцинация

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вакцинация россиян от covid-19

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал россиянам не только привиться от коронавируса, но и вовремя пройти ревакцинацию."Всем рекомендую своевременно не только пройти процедуру вакцинации, но и ревакцинации, что чрезвычайно важно", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции."Давайте пойдем по этому пути, без всякого шума, без навязывания людям этой процедуры (вакцинации). Но при помощи убеждения принятия своевременно необходимых решений", - добавил Путин.

россия

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2021

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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-11-24T15:23 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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