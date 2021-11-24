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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211124/rekultvatsiya-1760503937.html
В КЧР рекультивируют отвалы Эльбрусского свинцово-цинкового рудника
В КЧР рекультивируют отвалы Эльбрусского свинцово-цинкового рудника - РИА Новости, 24.11.2021
В КЧР рекультивируют отвалы Эльбрусского свинцово-цинкового рудника
В Карачаевском районе КЧР продолжаются работы по рекультивации ещё одного объекта накопленного вреда - хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:27
2021-11-24T13:27
карачаево-черкесская республика
карачаевск
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ЧЕРКЕССК, 24 ноя — РИА Новости. В Карачаевском районе КЧР продолжаются работы по рекультивации ещё одного объекта накопленного вреда - хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Завершены работы по формированию тела дамбы и хвостохранилища, ведётся обустройству дамбы из железобетонных плит.Объем накопленных хвостов составляет около 370 тысяч кубометров, а площадь хвостохранилища - 5,65 гектара.Работы по рекультивации начались в марте текущего года в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" и завершатся до 2024 года.Как сообщили в пресс-службе главы республики, в КЧР ведется работа по ликвидации другого опасного объекта накопленного вреда окружающей среде – первой очереди хвостохранилища Урупского месторождения медно-колчеданных руд. В прошлом году проведена рекультивация свалки ТКО в Карачаевске. В результате улучшились экологические условия проживания более 30 тысячи человек, восстановлено почти 3 гектаров земель.
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карачаевск, карачаевский район
13:27 24.11.2021
 

В КЧР рекультивируют отвалы Эльбрусского свинцово-цинкового рудника

© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиХвостохранилище Эльбрусского свинцово-цинкового рудника
Хвостохранилище Эльбрусского свинцово-цинкового рудника - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 24 ноя — РИА Новости. В Карачаевском районе КЧР продолжаются работы по рекультивации ещё одного объекта накопленного вреда - хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Завершены работы по формированию тела дамбы и хвостохранилища, ведётся обустройству дамбы из железобетонных плит.
"Реализация проекта позволит вернуть в хозяйственный оборот порядка 6 гектаров земель и улучшить качество жизни почти 26 тысяч человек, находящихся в зоне негативного воздействия", - говорится в сообщении.
Объем накопленных хвостов составляет около 370 тысяч кубометров, а площадь хвостохранилища - 5,65 гектара.
Работы по рекультивации начались в марте текущего года в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" и завершатся до 2024 года.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, в КЧР ведется работа по ликвидации другого опасного объекта накопленного вреда окружающей среде – первой очереди хвостохранилища Урупского месторождения медно-колчеданных руд. В прошлом году проведена рекультивация свалки ТКО в Карачаевске. В результате улучшились экологические условия проживания более 30 тысячи человек, восстановлено почти 3 гектаров земель.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
23 ноября, 16:40Карачаево-Черкесская Республика
Строительство группового водопровода в КЧР выполнено на 50 процентов
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаевскКарачаевский район
 
 
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