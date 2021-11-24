В КЧР рекультивируют отвалы Эльбрусского свинцово-цинкового рудника
© Фото : Управление пресс-службы Главы и Правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиХвостохранилище Эльбрусского свинцово-цинкового рудника
ЧЕРКЕССК, 24 ноя — РИА Новости. В Карачаевском районе КЧР продолжаются работы по рекультивации ещё одного объекта накопленного вреда - хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Завершены работы по формированию тела дамбы и хвостохранилища, ведётся обустройству дамбы из железобетонных плит.
"Реализация проекта позволит вернуть в хозяйственный оборот порядка 6 гектаров земель и улучшить качество жизни почти 26 тысяч человек, находящихся в зоне негативного воздействия", - говорится в сообщении.
Объем накопленных хвостов составляет около 370 тысяч кубометров, а площадь хвостохранилища - 5,65 гектара.
Работы по рекультивации начались в марте текущего года в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" и завершатся до 2024 года.
Как сообщили в пресс-службе главы республики, в КЧР ведется работа по ликвидации другого опасного объекта накопленного вреда окружающей среде – первой очереди хвостохранилища Урупского месторождения медно-колчеданных руд. В прошлом году проведена рекультивация свалки ТКО в Карачаевске. В результате улучшились экологические условия проживания более 30 тысячи человек, восстановлено почти 3 гектаров земель.