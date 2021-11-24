https://ria.ru/20211124/reagenty-1760603843.html

Дорожные службы Подмосковья приступили к обработке дорог реагентами

Дорожные службы Подмосковья приступили к обработке дорог реагентами - РИА Новости, 24.11.2021

Дорожные службы Подмосковья приступили к обработке дорог реагентами

Дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы и приступили к обработке дорог реагентами из-за ухудшения погодных условий, говорится в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:44

2021-11-24T19:44

2021-11-24T19:44

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы и приступили к обработке дорог реагентами из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Он также отметил, что на текущий момент затруднено движение на основных въездах и выездах из региона. Улучшение ситуации прогнозируется после 20:00 по московскому времени."При необходимости рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, соблюдать скоростной режим, а также отказаться от маневров", - добавил Гержик.

https://ria.ru/20211124/domodedovo-1760601594.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье)