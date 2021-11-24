https://ria.ru/20211124/rayffayzenbank-1760467454.html
Райффайзенбанк допустил покупку розничного бизнеса Ситибанка
Райффайзенбанк допустил покупку розничного бизнеса Ситибанка - РИА Новости, 24.11.2021
Райффайзенбанк допустил покупку розничного бизнеса Ситибанка
Председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин заявил, что не исключает покупки портфеля розничных клиентов Ситибанка и планирует расширение бизнеса в РФ... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:25
2021-11-24T10:25
2021-11-24T10:25
экономика
райффайзенбанк
ситибанк
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин заявил, что не исключает покупки портфеля розничных клиентов Ситибанка и планирует расширение бизнеса в РФ рыночными темпами."Мы не можем здесь давать развернутые комментарии. Единственное, что можем сказать, - мы такую возможность не исключаем ... Я думаю, что мы во всех сценариях увидим приток клиентов Ситибанка к нам. Наибольший приток был бы, если бы мы купили портфель", - сказал Монин, отвечая на вопрос о заинтересованности в покупке розничного портфеля "Сити" в интервью РБК.По его словам, группа сейчас предполагает расширение бизнеса по России темпами на уровне рынка, но в отдельных аспектах и быстрее, в частности в увеличении активных клиентов. Кроме того, он отметил, что Райффайзенбанку не интересен неорганический рост за счет M&A."Мы довольно бодро растем органически и для этого очень много чего делаем, в том числе стараемся быть максимально удобными", - рассказал Монин.Также председатель правления банка добавил, что не планирует участвовать в приватизации "Открытия", назвав это "другим бизнесом". Он уточнил, что у Райффайзенбанка нет миноритарных и мажоритарных портфелей в других банках и заводить его в "Открытии" нет смысла."Мы делаем свой бизнес. Это просто не наша чашка чая", - отметил Монин.
https://ria.ru/20211025/banki-1756149031.html
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экономика, райффайзенбанк, ситибанк, россия
Райффайзенбанк допустил покупку розничного бизнеса Ситибанка
Председатель правления Райффайзенбанка Монин допустил покупку розничного бизнеса Ситибанка