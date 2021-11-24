https://ria.ru/20211124/qr-kod-1760490382.html
Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте
Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 24.11.2021
Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте
Власти Свердловской области прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте, при принятии решения будет изучен аналогичный опыт Татарстана, сообщил... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:16
2021-11-24T12:16
2021-11-24T13:34
распространение коронавируса
общество
свердловская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757023800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57379f02243a49c1184ee9bfc39f9316.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Власти Свердловской области прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте, при принятии решения будет изучен аналогичный опыт Татарстана, сообщил журналистам замгубернатора Павел Креков."Мы прорабатываем тему, связанную с введением QR-кодирования на общественном транспорте. Это достаточно сложный механизм и он включает в себя не только муниципальный транспорт – троллейбусы, трамваи, маршрутные такси. Это и пригорордные электрички, и автобусы, которые курсируют между районными центрами, между городами области. Здесь возможны какие-то решения по тому или иному сектору. Мы достаточно серьезно прорабатываем. Без этой проработки решение невозможно", - сказал замглавы региона.Он добавил, что специальная рабочая группа, в которую входят сотрудники министерства общественной безопасности и минтранспорта, посетят Татарстан и изучат опыт республики по введению QR-кодов в общественном транспорте, для того, чтобы учесть его при принятии решения.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется, в том числе, на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки.
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757023800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c99775a1cd3cfbb6a0659cf54002311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:16 24.11.2021 (обновлено: 13:34 24.11.2021)
Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте
Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости.
Власти Свердловской области
прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте, при принятии решения будет изучен аналогичный опыт Татарстана, сообщил журналистам замгубернатора Павел Креков.
"Мы прорабатываем тему, связанную с введением QR-кодирования на общественном транспорте. Это достаточно сложный механизм и он включает в себя не только муниципальный транспорт – троллейбусы, трамваи, маршрутные такси. Это и пригорордные электрички, и автобусы, которые курсируют между районными центрами, между городами области. Здесь возможны какие-то решения по тому или иному сектору. Мы достаточно серьезно прорабатываем. Без этой проработки решение невозможно", - сказал замглавы региона.
Он добавил, что специальная рабочая группа, в которую входят сотрудники министерства общественной безопасности и минтранспорта, посетят Татарстан и изучат опыт республики по введению QR-кодов в общественном транспорте, для того, чтобы учесть его при принятии решения.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется, в том числе, на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки.