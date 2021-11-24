https://ria.ru/20211124/qr-kod-1760490382.html

Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте

Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 24.11.2021

Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте

Власти Свердловской области прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте, при принятии решения будет изучен аналогичный опыт Татарстана, сообщил... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:16

2021-11-24T12:16

2021-11-24T13:34

распространение коронавируса

общество

свердловская область

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757023800_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57379f02243a49c1184ee9bfc39f9316.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Власти Свердловской области прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте, при принятии решения будет изучен аналогичный опыт Татарстана, сообщил журналистам замгубернатора Павел Креков."Мы прорабатываем тему, связанную с введением QR-кодирования на общественном транспорте. Это достаточно сложный механизм и он включает в себя не только муниципальный транспорт – троллейбусы, трамваи, маршрутные такси. Это и пригорордные электрички, и автобусы, которые курсируют между районными центрами, между городами области. Здесь возможны какие-то решения по тому или иному сектору. Мы достаточно серьезно прорабатываем. Без этой проработки решение невозможно", - сказал замглавы региона.Он добавил, что специальная рабочая группа, в которую входят сотрудники министерства общественной безопасности и минтранспорта, посетят Татарстан и изучат опыт республики по введению QR-кодов в общественном транспорте, для того, чтобы учесть его при принятии решения.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется, в том числе, на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки.

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19