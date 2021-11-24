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Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте
Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 24.11.2021
Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте
Власти Свердловской области прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте, при принятии решения будет изучен аналогичный опыт Татарстана, сообщил... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:16
2021-11-24T13:34
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Власти Свердловской области прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте, при принятии решения будет изучен аналогичный опыт Татарстана, сообщил журналистам замгубернатора Павел Креков."Мы прорабатываем тему, связанную с введением QR-кодирования на общественном транспорте. Это достаточно сложный механизм и он включает в себя не только муниципальный транспорт – троллейбусы, трамваи, маршрутные такси. Это и пригорордные электрички, и автобусы, которые курсируют между районными центрами, между городами области. Здесь возможны какие-то решения по тому или иному сектору. Мы достаточно серьезно прорабатываем. Без этой проработки решение невозможно", - сказал замглавы региона.Он добавил, что специальная рабочая группа, в которую входят сотрудники министерства общественной безопасности и минтранспорта, посетят Татарстан и изучат опыт республики по введению QR-кодов в общественном транспорте, для того, чтобы учесть его при принятии решения.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется, в том числе, на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки.
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общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:16 24.11.2021 (обновлено: 13:34 24.11.2021)
 
Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в транспорте

Свердловские власти прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Власти Свердловской области прорабатывают введение QR-кодов в общественном транспорте, при принятии решения будет изучен аналогичный опыт Татарстана, сообщил журналистам замгубернатора Павел Креков.
"Мы прорабатываем тему, связанную с введением QR-кодирования на общественном транспорте. Это достаточно сложный механизм и он включает в себя не только муниципальный транспорт – троллейбусы, трамваи, маршрутные такси. Это и пригорордные электрички, и автобусы, которые курсируют между районными центрами, между городами области. Здесь возможны какие-то решения по тому или иному сектору. Мы достаточно серьезно прорабатываем. Без этой проработки решение невозможно", - сказал замглавы региона.
Он добавил, что специальная рабочая группа, в которую входят сотрудники министерства общественной безопасности и минтранспорта, посетят Татарстан и изучат опыт республики по введению QR-кодов в общественном транспорте, для того, чтобы учесть его при принятии решения.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется, в том числе, на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки.
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