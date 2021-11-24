https://ria.ru/20211124/putin-1760555401.html
Путин наградил орденами трех заместителей генпрокурора России
Путин наградил орденами трех заместителей генпрокурора России - РИА Новости, 24.11.2021
Путин наградил орденами трех заместителей генпрокурора России
Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" двух заместителей генерального прокурора РФ Юрия Пономарева и Геннадия... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:30
2021-11-24T16:30
2021-11-24T16:30
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" двух заместителей генерального прокурора РФ Юрия Пономарева и Геннадия Лопатина, а Николая Винниченко – Орденом Дружбы, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работы наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Лопатина Геннадия Борисовича – заместителя генерального прокурора РФ, Пономарева Юрия Александровича – заместителя генерального прокурора РФ", - сообщается в указе.Этим же указом Орденом Дружбы награждается замгенпрокурора РФ Винниченко.
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общество, владимир путин, россия
Путин наградил орденами трех заместителей генпрокурора России
Путин наградил орденами трех заместителей генпрокурора: Пономарева, Лопатина и Винниченко