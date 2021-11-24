https://ria.ru/20211124/puteshestviya-1760359045.html

Россияне рассказали, как часто они путешествовали в 2021 году

Россияне рассказали, как часто они путешествовали в 2021 году - РИА Новости, 24.11.2021

Россияне рассказали, как часто они путешествовали в 2021 году

Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, оправдались ли их туристические ожидания в этом году, и оказалось, что большинство респондентов... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T06:42

2021-11-24T06:42

2021-11-24T06:42

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у своих клиентов, оправдались ли их туристические ожидания в этом году, и оказалось, что большинство респондентов смогли отправиться в поездку дважды, сообщает OneTwoTrip.После непростого 2020-го многие хотели восполнить пробел в путешествиях, и 68,3 процента опрошенных (всего в исследовании участвовали 1700 человек) строили большие планы на 2021 год. Однако почти 60 процентам туристов не удалось осуществить задуманное.Из тех, кто смог отправиться в поездку, большинство путешествовали два раза за год (21,7 процента). Далее статистика такая: 19,5 процента — один раз, 16,3 — три раза. Поехать куда-то более шести раз удалось 14 процентам респондентов. Немалая часть туристов (45,2 процента) планируют съездить еще куда-то до конца года. О путешествиях на следующий год уже задумывались 81,7 процента, и большинство опрошенных надеются совершать их чаще.По сравнению с 2020-м только 29,5 процента респондентов стали больше бывать за рубежом в 2021 году. Число поездок по России увеличилось у почти половины респондентов.

https://ria.ru/20211122/poezd-1760162691.html

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путешествия, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, россия, куда поехать