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В Курской области врач получил 12 лет колонии за убийство медсестры
В Курской области врач получил 12 лет колонии за убийство медсестры - РИА Новости, 24.11.2021
В Курской области врач получил 12 лет колонии за убийство медсестры
Суд в Курской области приговорил к 12 годам колонии анестезиолога-реаниматолога Фатежской районной больницы за убийство в "красной зоне" больницы молодой... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:58
2021-11-24T16:58
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Курской области приговорил к 12 годам колонии анестезиолога-реаниматолога Фатежской районной больницы за убийство в "красной зоне" больницы молодой медсестры, сообщает Фатежский районный суд.По данным следствия, в ночь на 27 марта 31-летний обвиняемый, находясь в помещении больницы с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал ее избивать и душить. Смерть девушки наступила от асфиксии. Произошедшее в отделении реанимации "красной зоны" больницы, где лежат больные ковидом, вызвало широкий резонанс. Мужчину задержали, СК возбудил дело об убийстве.По данным суда, вину мужчина признал частично, заявив, что на дежурстве в больнице вместе с еще одним врачом и погибшей медсестрой они "распивали крепкие спиртные напитки"."Ближе к полуночи он сел на диван, и после этого он не помнит, какие происходили события... Когда он очнулся, он уже стоял в палате, где находились другие врачи, возле кровати, где лежала (медсестра), у которой было повреждено лицо и которая была без сознания", - информирует суд.Подсудимый также заявил, что не помнит, наносил ли он удары медсестре, но умысла убивать ее у него не было.
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
16:58 24.11.2021
 
В Курской области врач получил 12 лет колонии за убийство медсестры

Суд приговорил к 12 годам колонии врача больницы за убийство медсестры в красной зоне

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Курской области приговорил к 12 годам колонии анестезиолога-реаниматолога Фатежской районной больницы за убийство в "красной зоне" больницы молодой медсестры, сообщает Фатежский районный суд.
По данным следствия, в ночь на 27 марта 31-летний обвиняемый, находясь в помещении больницы с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал ее избивать и душить. Смерть девушки наступила от асфиксии. Произошедшее в отделении реанимации "красной зоны" больницы, где лежат больные ковидом, вызвало широкий резонанс. Мужчину задержали, СК возбудил дело об убийстве.
"Учитывая отягчающее наказание обстоятельство, а именно то, что Сурагин А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения, (суд) назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным суда, вину мужчина признал частично, заявив, что на дежурстве в больнице вместе с еще одним врачом и погибшей медсестрой они "распивали крепкие спиртные напитки".
"Ближе к полуночи он сел на диван, и после этого он не помнит, какие происходили события... Когда он очнулся, он уже стоял в палате, где находились другие врачи, возле кровати, где лежала (медсестра), у которой было повреждено лицо и которая была без сознания", - информирует суд.
Подсудимый также заявил, что не помнит, наносил ли он удары медсестре, но умысла убивать ее у него не было.
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ПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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