https://ria.ru/20211124/proisshestvie-1760563789.html

В Курской области врач получил 12 лет колонии за убийство медсестры

В Курской области врач получил 12 лет колонии за убийство медсестры - РИА Новости, 24.11.2021

В Курской области врач получил 12 лет колонии за убийство медсестры

Суд в Курской области приговорил к 12 годам колонии анестезиолога-реаниматолога Фатежской районной больницы за убийство в "красной зоне" больницы молодой... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:58

2021-11-24T16:58

2021-11-24T16:58

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Курской области приговорил к 12 годам колонии анестезиолога-реаниматолога Фатежской районной больницы за убийство в "красной зоне" больницы молодой медсестры, сообщает Фатежский районный суд.По данным следствия, в ночь на 27 марта 31-летний обвиняемый, находясь в помещении больницы с 21-летней сотрудницей, на почве внезапно возникших неприязненных отношений стал ее избивать и душить. Смерть девушки наступила от асфиксии. Произошедшее в отделении реанимации "красной зоны" больницы, где лежат больные ковидом, вызвало широкий резонанс. Мужчину задержали, СК возбудил дело об убийстве.По данным суда, вину мужчина признал частично, заявив, что на дежурстве в больнице вместе с еще одним врачом и погибшей медсестрой они "распивали крепкие спиртные напитки"."Ближе к полуночи он сел на диван, и после этого он не помнит, какие происходили события... Когда он очнулся, он уже стоял в палате, где находились другие врачи, возле кровати, где лежала (медсестра), у которой было повреждено лицо и которая была без сознания", - информирует суд.Подсудимый также заявил, что не помнит, наносил ли он удары медсестре, но умысла убивать ее у него не было.

https://ria.ru/20211123/orenburzhe-1760372099.html

курская область

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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)