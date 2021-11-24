"Талибан"* заявил о желании обсудить с США признание их правительства
"Талибан" заявил о желании обсудить с США признание их правительства и разморозку счетов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Движение "Талибан"* хочет обсудить с США в Дохе признание сформированного им временного правительства Афганистана, участие США в восстановлении страны и разморозку счетов, заявил РИА Новости представитель талибов Сухейль Шахин.
Госдеп США ранее подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*, стороны обсудят "жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом".
"Мы открыты к тому, что иметь с ними (с США - ред.) позитивные отношения. Они могут принять участие в восстановлении Афганистана, вложить инвестиции в нашу страну, разморозить резервы Центрального банка Афганистана, признать правительство "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание политсистемы талибов - ред.), поскольку это важно для взаимоотношений и их инвестиций в страну. Это те темы, которые будут обсуждаться", - сказал Шахин.
"Из-за заморозки этих средств наши люди сталкиваются с... гуманитарными проблемами... Санкции, наложенные США и другими странами на афганский народ, приводят к ухудшению... гуманитарной ситуации в стране и имеют негативное воздействие на людей", - отметил Шахин.
"Нам нужно перейти от разговоров к практическим действиям. Мы готовы говорить с ними (с США - ред.) и иметь понимание по поводу позитивных отношений и сотрудничества с США", - сказал Шахин.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность