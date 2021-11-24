https://ria.ru/20211124/priznanie-1760512504.html

"Талибан"* заявил о желании обсудить с США признание их правительства

"Талибан"* заявил о желании обсудить с США признание их правительства - РИА Новости, 24.11.2021

"Талибан"* заявил о желании обсудить с США признание их правительства

Движение "Талибан"* хочет обсудить с США в Дохе признание сформированного им временного правительства Афганистана, участие США в восстановлении страны и... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:59

2021-11-24T13:59

2021-11-24T13:59

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

доха

афганистан

сухейль шахин

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Движение "Талибан"* хочет обсудить с США в Дохе признание сформированного им временного правительства Афганистана, участие США в восстановлении страны и разморозку счетов, заявил РИА Новости представитель талибов Сухейль Шахин.Госдеп США ранее подтвердил, что на будущей неделе начнет консультации с движением "Талибан"*, в том числе и по противостоянию терроризму. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отметил, что спецпредставитель по Афганистану Том Уэст вернется в Доху на двухнедельную встречу с лидерами "Талибана"*, стороны обсудят "жизненные национальные интересы, касающиеся Афганистана, включая борьбу с терроризмом"."Мы открыты к тому, что иметь с ними (с США - ред.) позитивные отношения. Они могут принять участие в восстановлении Афганистана, вложить инвестиции в нашу страну, разморозить резервы Центрального банка Афганистана, признать правительство "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание политсистемы талибов - ред.), поскольку это важно для взаимоотношений и их инвестиций в страну. Это те темы, которые будут обсуждаться", - сказал Шахин."Нам нужно перейти от разговоров к практическим действиям. Мы готовы говорить с ними (с США - ред.) и иметь понимание по поводу позитивных отношений и сотрудничества с США", - сказал Шахин.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211124/afganistan-1760458103.html

сша

доха

афганистан

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в мире, сша, талибан, доха, афганистан, сухейль шахин