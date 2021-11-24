https://ria.ru/20211124/prisyazhnye-1760479816.html

Присяжные признали двух студентов из Тувы виновными в гибели земляка

Присяжные признали двух студентов из Тувы виновными в гибели земляка - РИА Новости, 24.11.2021

Присяжные признали двух студентов из Тувы виновными в гибели земляка

Присяжные при повторном рассмотрении дела признали виновными двух студентов из Тувы, в июле 2019 года до смерти забивших своего 18-летнего земляка, который... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:33

2021-11-24T11:33

2021-11-24T11:33

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ОМСК, 24 ноя - РИА Новости. Присяжные при повторном рассмотрении дела признали виновными двух студентов из Тувы, в июле 2019 года до смерти забивших своего 18-летнего земляка, который приехал поступать в омский университет физической культуры и спорта, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Летом 2019 года двое студентов Сибирского государственного института физической культуры и спорта, мастер спорта и кандидат в мастера по борьбе, выпивали в парке 30-летия ВЛКСМ с 18-летним парнем, который также приехал из Тувы для поступления в вуз."В ночное время, возвращаясь из общежития в кафе, расположенного вблизи парка, между потерпевшим и одним из обвиняемых произошла ссора, которая переросла в драку, в результате которой потерпевшему были нанесены множественные удары по голове, телу и конечностям, повлекшие наступление смерти", - пояснили в пресс-службе.Их обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). При первом рассмотрении дела один из подсудимых был оправдан присяжными. Прокуратура оспорила приговор, а дело было направлено на новое рассмотрение."Вердиктом присяжных оба подсудимых признаны виновными в совершении преступления. Ранее оправданному фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в прокуратуре.На основании вынесенного вердикта Октябрьский районный суд назначил ранее оправданному молодому человеку 7,5 лет, а его соучастнику 8 лет исправительной колонии строгого режима.

https://ria.ru/20211101/krasnoyarsk-1757189071.html

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происшествия, республика тыва, омск, россия