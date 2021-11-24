https://ria.ru/20211124/pravitelstvo-1760544665.html
Правительство выделит регионам средства на поддержку системы ОМС
Правительство выделит регионам средства на поддержку системы ОМС - РИА Новости, 24.11.2021
Правительство выделит регионам средства на поддержку системы ОМС
Правительство РФ в ближайшее время примет решение и перечислит регионам 89 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:55
2021-11-24T15:55
2021-11-24T15:55
правительство рф
татьяна голикова
россия
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время примет решение и перечислит регионам 89 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20211124/mrot-1760542624.html
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правительство рф, татьяна голикова, россия
Правительство выделит регионам средства на поддержку системы ОМС
Голикова: регионы получат 89 миллиардов рублей на поддержку системы ОМС