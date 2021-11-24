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Украина призвала Германию к более жесткой позиции по "Северному потоку — 2"
Украина призвала Германию к более жесткой позиции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 24.11.2021
Украина призвала Германию к более жесткой позиции по "Северному потоку — 2"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал новую правящую коалицию в Германии занять более жесткую позицию по "Северному потоку — 2", в частности,... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:50
2021-11-24T19:50
экономика
в мире
природный газ
украина
германия
евросоюз
мид украины
балтийское море
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КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал новую правящую коалицию в Германии занять более жесткую позицию по "Северному потоку — 2", в частности, по вопросу сертификации газопровода.СДПГ, "Зеленые" и СвДП после выборов в бундестаг 26 сентября начали коалиционные переговоры, которые закончили накануне. Новым канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц, он может быть назначен уже в первой половине декабря."Украина приветствует одобрение нового коалиционного соглашения в Германии. Для нас очень важно, что будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдавии в рамках "Восточного партнерства" и подтверждает поддержку Украины на пути евроинтеграции", - цитирует Кулебу агентство "РБК-Украина".По его словам, украинской стороне удалось убедить немецких партнеров изменить "устаревшую оптику" взгляда на "Восточное партнерство" ЕС, по сути, признав важность "Ассоциированного трио". "Кроме того, новое коалиционное соглашение четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины. Это свидетельствует и о наследственности немецкой политики по "нормандскому" формату и усилиям по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - подчеркнул Кулеба.Как пишет агентство, министр также отметил, что новое немецкое правительство требует от России "немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, нарушений режима прекращения огня в Донбассе и прекращения оккупации Крыма".Кроме того, Кулеба обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении зафиксирована готовность развивать энергетическое партнерство с Украиной, что закладывает основу укрепления стратегического партнерства Киева и Берлина на многие годы вперед."В то же время мы призываем новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку — 2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы с нетерпением ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", - добавил Кулеба.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211124/otvet-1760590571.html
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экономика, в мире, природный газ, украина, германия, евросоюз, мид украины, балтийское море, дмитрий кулеба, северный поток — 2, олаф шольц, россия
19:50 24.11.2021
 
Украина призвала Германию к более жесткой позиции по "Северному потоку — 2"

Глава МИД Украины Кулеба призвал Германию занять жесткую позицию по "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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КИЕВ, 24 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал новую правящую коалицию в Германии занять более жесткую позицию по "Северному потоку — 2", в частности, по вопросу сертификации газопровода.
СДПГ, "Зеленые" и СвДП после выборов в бундестаг 26 сентября начали коалиционные переговоры, которые закончили накануне. Новым канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Шольц, он может быть назначен уже в первой половине декабря.
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"Украина приветствует одобрение нового коалиционного соглашения в Германии. Для нас очень важно, что будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдавии в рамках "Восточного партнерства" и подтверждает поддержку Украины на пути евроинтеграции", - цитирует Кулебу агентство "РБК-Украина".
По его словам, украинской стороне удалось убедить немецких партнеров изменить "устаревшую оптику" взгляда на "Восточное партнерство" ЕС, по сути, признав важность "Ассоциированного трио". "Кроме того, новое коалиционное соглашение четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины. Это свидетельствует и о наследственности немецкой политики по "нормандскому" формату и усилиям по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", - подчеркнул Кулеба.
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Как пишет агентство, министр также отметил, что новое немецкое правительство требует от России "немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, нарушений режима прекращения огня в Донбассе и прекращения оккупации Крыма".
Кроме того, Кулеба обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении зафиксирована готовность развивать энергетическое партнерство с Украиной, что закладывает основу укрепления стратегического партнерства Киева и Берлина на многие годы вперед.
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"В то же время мы призываем новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку — 2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы с нетерпением ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", - добавил Кулеба.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. США в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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