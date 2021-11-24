13:11 24.11.2021 (обновлено: 13:12 24.11.2021)
Минниханов: Россия и исламский мир должны использовать потенциал отношений
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. России и странам исламского мира нужно активнее использовать потенциал отношений для более эффективной борьбы с терроризмом, защиты традиционных нравственных ценностей, противодействия природным и техногенным катастрофам, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов в среду в Джидде (Саудовская Аравия) проводит заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которую возглавляет по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Сегодня нам следует гораздо активнее использовать потенциал наших отношений. Нам следует совместно повысить эффективность борьбы с терроризмом и взаимодействие по таким направлениям, как защита традиционных нравственных ценностей, забота о социально незащищенных членах общества и национальных меньшинствах, борьба с природными и техногенными катастрофами, экология", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба.
Глава Татарстана отдельно остановился на примере республики.
"Татарстанская модель гармоничного совместного проживания и взаимодействия народов и религий транслируется сегодня как образец разумного цивилизационного подхода в вопросах национальной безопасности и стратегии дальнейшего развития Российской Федерации", - сказал он.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате.
В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).