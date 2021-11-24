https://ria.ru/20211124/potentsial-1760502847.html

Минниханов: Россия и исламский мир должны использовать потенциал отношений

Минниханов: Россия и исламский мир должны использовать потенциал отношений - РИА Новости, 24.11.2021

Минниханов: Россия и исламский мир должны использовать потенциал отношений

России и странам исламского мира нужно активнее использовать потенциал отношений для более эффективной борьбы с терроризмом, защиты традиционных нравственных... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:11

2021-11-24T13:11

2021-11-24T13:12

республика татарстан

стамбул

рустам минниханов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731837312_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_ce7c253d607a23d5885394e6fdc6b256.jpg

КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. России и странам исламского мира нужно активнее использовать потенциал отношений для более эффективной борьбы с терроризмом, защиты традиционных нравственных ценностей, противодействия природным и техногенным катастрофам, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.Минниханов в среду в Джидде (Саудовская Аравия) проводит заседание группы стратегического видения "Россия – исламский мир", которую возглавляет по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.Глава Татарстана отдельно остановился на примере республики.Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил главу Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате.В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, в нее входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

https://ria.ru/20211124/zasedanie-1760500478.html

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стамбул, рустам минниханов, россия