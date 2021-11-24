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https://ria.ru/20211124/politsiya-1760529491.html
В Подмосковье задержали начальника отдела полиции
В Подмосковье задержали начальника отдела полиции - РИА Новости, 24.11.2021
В Подмосковье задержали начальника отдела полиции
Начальник отдела полиции по подмосковному Долгопрудному задержан по подозрению в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:03
2021-11-24T16:02
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
гумвд по московской области
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Начальник отдела полиции по подмосковному Долгопрудному задержан по подозрению в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУМВД по Московской области ... по подозрению в совершении противоправного деяния задержан начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный", - говорится в релизе.По предварительной информации, его считают причастным к организации незаконной миграции, однако детали пока не раскрываются. По факту произошедшего назначена служебная проверка, а полицейский отстранен от службы. В случае подтверждения вины его уволят из полиции, а также он понесет наказание в соответствии с законом.Как следует из информации с сайта МУ МВД "Мытищинское", речь идет о Карене Севикяне.
https://ria.ru/20210929/migranty-1752365628.html
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долгопрудный
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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), гумвд по московской области
15:03 24.11.2021 (обновлено: 16:02 24.11.2021)
 
В Подмосковье задержали начальника отдела полиции

Начотдела полиции по Долгопрудному задержали из-за организации нелегальной миграции

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Начальник отдела полиции по подмосковному Долгопрудному задержан по подозрению в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
"Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУМВД по Московской области ... по подозрению в совершении противоправного деяния задержан начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный", - говорится в релизе.
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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МВД предупредило нелегальных мигрантов о депортации
По предварительной информации, его считают причастным к организации незаконной миграции, однако детали пока не раскрываются. По факту произошедшего назначена служебная проверка, а полицейский отстранен от службы. В случае подтверждения вины его уволят из полиции, а также он понесет наказание в соответствии с законом.
Как следует из информации с сайта МУ МВД "Мытищинское", речь идет о Карене Севикяне.
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ПроисшествияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ГУМВД по Московской области
 
 
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