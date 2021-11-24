https://ria.ru/20211124/politsiya-1760529491.html

В Подмосковье задержали начальника отдела полиции

В Подмосковье задержали начальника отдела полиции - РИА Новости, 24.11.2021

В Подмосковье задержали начальника отдела полиции

Начальник отдела полиции по подмосковному Долгопрудному задержан по подозрению в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:03

2021-11-24T15:03

2021-11-24T16:02

происшествия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гумвд по московской области

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Начальник отдела полиции по подмосковному Долгопрудному задержан по подозрению в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Сотрудниками Управления собственной безопасности ГУМВД по Московской области ... по подозрению в совершении противоправного деяния задержан начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный", - говорится в релизе.По предварительной информации, его считают причастным к организации незаконной миграции, однако детали пока не раскрываются. По факту произошедшего назначена служебная проверка, а полицейский отстранен от службы. В случае подтверждения вины его уволят из полиции, а также он понесет наказание в соответствии с законом.Как следует из информации с сайта МУ МВД "Мытищинское", речь идет о Карене Севикяне.

https://ria.ru/20210929/migranty-1752365628.html

https://ria.ru/20210418/tadzhikistan-1728780802.html

долгопрудный

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), гумвд по московской области