https://ria.ru/20211124/pogoda-1760454922.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 24.11.2021
Москвичам рассказали о погоде в среду
Снег, порывистый ветер, низкое давление и до минус 3 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:39
2021-11-24T08:39
2021-11-24T08:39
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Снег, порывистый ветер, низкое давление и до минус 3 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичном регионе начнёт сказываться влияние тёплого атмосферного фронта от циклона, который выходит на северо-запад нашей страны. В Москве в течение дня небо затянет плотная пелена облаков, в послеполуденные часы пойдёт снег, мокрый снег, местами даже закружат метели. Преобладающая температура в Москве минус 1-3 градуса, в Подмосковье - ноль - минус 5", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, юго-западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и опустится до 740 миллиметров ртутного столба, это на 6-7 единиц ниже московской нормы.
https://ria.ru/20211122/kholod-1760100149.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", погода, елена волосюк
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик "Фобоса" Волосюк: снег, ветер и до минус трех градусов ожидается в Москве в среду