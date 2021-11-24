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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 24.11.2021
Москвичам рассказали о погоде в среду
Снег, порывистый ветер, низкое давление и до минус 3 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:39
2021-11-24T08:39
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
погода
елена волосюк
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Снег, порывистый ветер, низкое давление и до минус 3 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня в столичном регионе начнёт сказываться влияние тёплого атмосферного фронта от циклона, который выходит на северо-запад нашей страны. В Москве в течение дня небо затянет плотная пелена облаков, в послеполуденные часы пойдёт снег, мокрый снег, местами даже закружат метели. Преобладающая температура в Москве минус 1-3 градуса, в Подмосковье - ноль - минус 5", - рассказала Волосюк.По словам синоптика, юго-западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и опустится до 740 миллиметров ртутного столба, это на 6-7 единиц ниже московской нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", погода, елена волосюк
08:39 24.11.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик "Фобоса" Волосюк: снег, ветер и до минус трех градусов ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобили на Садовом кольце в Москве
Автомобили на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Снег, порывистый ветер, низкое давление и до минус 3 ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня в столичном регионе начнёт сказываться влияние тёплого атмосферного фронта от циклона, который выходит на северо-запад нашей страны. В Москве в течение дня небо затянет плотная пелена облаков, в послеполуденные часы пойдёт снег, мокрый снег, местами даже закружат метели. Преобладающая температура в Москве минус 1-3 градуса, в Подмосковье - ноль - минус 5", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, юго-западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и опустится до 740 миллиметров ртутного столба, это на 6-7 единиц ниже московской нормы.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЦентр "Фобос"ПогодаЕлена Волосюк
 
 
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