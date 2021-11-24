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Определены победители народного голосования проекта "Открой свою Россию"

Определены победители народного голосования проекта "Открой свою Россию" - РИА Новости, 24.11.2021

Определены победители народного голосования проекта "Открой свою Россию"

В конце прошлой недели завершилось народное голосование за маршруты Всероссийского проекта "Открой свою Россию". Лидерами по количеству "сердечек" пользователей РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:48

2021-11-24T15:48

2021-11-24T15:48

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МОСКВА, 24 ноя - Пресс-служба Оператора Всероссийского проекта агентства "Центр". В конце прошлой недели завершилось народное голосование за маршруты Всероссийского проекта "Открой свою Россию". Лидерами по количеству "сердечек" пользователей сайта zagorizont.me среди маршрутов стал тур по Орловской области "Природа ЗОВВет. Сплавляем стихии Земли, Огня, Воды и Воздуха", среди регионов — Ленинградская область совокупно по 9 представленным в голосовании маршрутам.Голосовать можно было за любое количество маршрутов от 1 до 60, но за каждый из них только один раз. Для того чтобы отдать голос за понравившиеся туристические маршруты, необходимо было зарегистрироваться на сайте проекта, зайти в раздел "Карта маршрутов", выбрать вкладку "Финалисты" и проголосовать за понравившиеся маршруты, поставив "Лайк". Народное голосование проходило параллельно с двухдневной (11-12 ноября) очной предзащитой проектов участников конкурса. Все, кто не определился с лучшим маршрутом, мог посмотреть трансляцию онлайн или в записи, чтобы ознакомиться с маршрутами и сделать свой выбор.Голосование проходило максимально прозрачно: "сердечки" сразу же появлялись на сайте и за динамикой можно было наблюдать в реальном времени. В течение 11 дней лидеры постоянно менялись, поэтому невозможно было предугадать результаты соревнования. В общей сложности за этот период было отдано почти 77 000 голосов.Команды в народном голосовании через официальные интернет-ресурсы, социальные сети и региональное телевидение, поддержали не только представители СМИ и блогеры, но и главы регионов, профильные министерства и ведомства, мэры городов, руководители предприятий: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Никифоров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Председатель Правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Ирина Высоких, министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева, министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев, глава Тункинского района Чингис Маншеев, мэр города Слюдянки и Слюдянского района Иркутской области Алексей Шульц, а также Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, Министерство экономического развития Челябинской области, Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области, Комитет Ленинградской области по туризму, Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.Маршрут-победитель народного голосования набрал 4616 голосов, обогнав ближайшего претендента на победу почти на 1500 голосов. "Природа ЗОВВет. Сплавляем стихии Земли, Огня, Воды и Воздуха" — это двухдневный тур-впечатление, в котором задействуются все стихии. Маршрут проходит по Орловской области (ЦФО). Он начинается в усадьбе старинного русского дворянского рода Шатиловых в д. Моховое. Далее путешественников ждет велопрогулка по окрестностям, катание на сапах и сплав на байдарках по правому притоку Оки реке Зуша, мастер-класс по выпечке хлеба в настоящей русской печи, полет на параплане, а в заключение — огненное шоу. Этот тур помогает перенастроиться, обновиться, прийти в гармонию с собой и окружающим миром. Маршрут разработан командой "Бирюзовое кольцо России" под руководством продюсера впечатлений Романа Скоблякова.В ТОП-10 лучших маршрутов по мнению россиян также вошли:Помимо голосования за маршрут, проходило соревнование регионов. Наибольшее количество голосов получили 9 маршрутов Ленинградской области. За них отдали 9528 голосов. Незначительно отстали маршруты Кемеровской области Кузбасса и Республики Дагестан — 9349 и 8941 голос за 5 и 6 маршрутов соответственно. Республика Саха (Якутия) и Красноярский край замыкают ТОП-5 регионов с наибольшим количеством голосов с 7763 и 6208 "сердечками" за 3 и маршрута соответственно.Результаты народного голосования станут одним из критериев, позволяющих определить победителей, и окажут влияние на формирование финального рейтинга, куда также войдут результаты экспертной оценки и очной предзащиты в формате "Дебаты-ринг". Финальное решение по выбору победителей сделает Конкурсная комиссия под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко.Напоминаем, что победителями Всероссийского проекта станут 30 маршрутов по решению Конкурсной комиссии, 10 маршрутов будут выбраны партнерами конкурса в их спецноминациях. Маршруты-победители будут объявлены на официальной церемонии награждения в декабре и получат поддержу АСИ, Ростуризма, корпорации "Туризм.РФ" и партнеров конкурса. В дополнение к этому Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса "Национальный брендовый маршрут".Познакомиться с маршрутами-финалистами можно на сайте — zagorizont.me.СправочноВсероссийский проект по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах Российской Федерации "Открой свою Россию" - конкурс по выбору лучших концептуальных туристических маршрутов и Акселерационная (обучающая) программа для междисциплинарных региональных команд под лидерством продюсеров впечатлений. Проект проводится в рамках реализации "Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р. Организатор — Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ. Главная цель Всероссийского проекта - выявление, активизация и вовлечение действующих и потенциальных предпринимателей в создание качественного туристского продукта путем повышения компетенций предпринимательского сообщества и региональных управленческих команд, консолидации туристического сообщества для обмена опытом и лучшими практиками с целью увеличения продолжительности пребывания туристов в регионах Российской Федерации, а также развития внутреннего туризма путем проектирования актуальных и конкурентоспособных туристических маршрутов по России. Официальный сайт проекта – www.zagorizont.me.Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) — российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством Российской Федерации для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п. Действует с 11 августа 2011 года.Агентство стратегического развития "ЦЕНТР" — российская аналитическая и консалтинговая организация, реализующая комплексные проекты в сфере девелопмента, градостроительства и урбанистики, один из ведущих операторов архитектурно-градостроительных и дизайнерских конкурсов. Занимается вопросами комплексного развития территорий и объектов недвижимости, а также качества городской среды более чем в 60 регионах России. Основные направления деятельности компании: разработка концепций развития территорий и функциональное программирование среды; аналитика и исследования; GR и государственно-частное партнерство; профессиональные конкурсы в сфере градостроительства, архитектуры и дизайна; организация экспертных мероприятий и образовательных программ; территориальный брендинг.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы