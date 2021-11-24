Определены победители народного голосования проекта "Открой свою Россию"
МОСКВА, 24 ноя - Пресс-служба Оператора Всероссийского проекта агентства "Центр". В конце прошлой недели завершилось народное голосование за маршруты Всероссийского проекта "Открой свою Россию". Лидерами по количеству "сердечек" пользователей сайта zagorizont.me среди маршрутов стал тур по Орловской области "Природа ЗОВВет. Сплавляем стихии Земли, Огня, Воды и Воздуха", среди регионов — Ленинградская область совокупно по 9 представленным в голосовании маршрутам.
Голосовать можно было за любое количество маршрутов от 1 до 60, но за каждый из них только один раз. Для того чтобы отдать голос за понравившиеся туристические маршруты, необходимо было зарегистрироваться на сайте проекта, зайти в раздел "Карта маршрутов", выбрать вкладку "Финалисты" и проголосовать за понравившиеся маршруты, поставив "Лайк". Народное голосование проходило параллельно с двухдневной (11-12 ноября) очной предзащитой проектов участников конкурса. Все, кто не определился с лучшим маршрутом, мог посмотреть трансляцию онлайн или в записи, чтобы ознакомиться с маршрутами и сделать свой выбор.
Голосование проходило максимально прозрачно: "сердечки" сразу же появлялись на сайте и за динамикой можно было наблюдать в реальном времени. В течение 11 дней лидеры постоянно менялись, поэтому невозможно было предугадать результаты соревнования. В общей сложности за этот период было отдано почти 77 000 голосов.
Команды в народном голосовании через официальные интернет-ресурсы, социальные сети и региональное телевидение, поддержали не только представители СМИ и блогеры, но и главы регионов, профильные министерства и ведомства, мэры городов, руководители предприятий: губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Никифоров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Председатель Правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Ирина Высоких, министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева, министр туризма Республики Бурятия Алдар Доржиев, глава Тункинского района Чингис Маншеев, мэр города Слюдянки и Слюдянского района Иркутской области Алексей Шульц, а также Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, Министерство экономического развития Челябинской области, Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области, Комитет Ленинградской области по туризму, Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации города Орла.
Маршрут-победитель народного голосования набрал 4616 голосов, обогнав ближайшего претендента на победу почти на 1500 голосов. "Природа ЗОВВет. Сплавляем стихии Земли, Огня, Воды и Воздуха" — это двухдневный тур-впечатление, в котором задействуются все стихии. Маршрут проходит по Орловской области (ЦФО). Он начинается в усадьбе старинного русского дворянского рода Шатиловых в д. Моховое. Далее путешественников ждет велопрогулка по окрестностям, катание на сапах и сплав на байдарках по правому притоку Оки реке Зуша, мастер-класс по выпечке хлеба в настоящей русской печи, полет на параплане, а в заключение — огненное шоу. Этот тур помогает перенастроиться, обновиться, прийти в гармонию с собой и окружающим миром. Маршрут разработан командой "Бирюзовое кольцо России" под руководством продюсера впечатлений Романа Скоблякова.
"Команда благодарна всем, кто отдал за наш проект свой голос. Мы проделали колоссальную работу по созданию маршрута, учли все нюансы и особенности территории. Работа с менторами и экспертами во время Акселерационной программы позволила нам по-новому взглянуть на свой продукт и сделать его, не побоюсь этого слова, идеальным. Это были месяцы очень интересной и напряженной работы, и мы рады, что наш тур оценили. Мы считаем, что высокий уровень поддержки в народном голосовании говорит о желании жителей края и дальше развивать туризм в регионе и увеличить приток туристов в Орловскую область", — отметил Роман Скобляков, продюсер впечатлений орловской команды "Бирюзовое кольцо России".
В ТОП-10 лучших маршрутов по мнению россиян также вошли:
- —2 место: "Три дня на побег" (3269 голосов) — маршрут-впечатление, проходящий по лесам, озерам и необитаемым островам Ленинградской области, с возможностью поучаствовать в фотоохоте на птиц и получить удовольствие от конной прогулки. Продюсер впечатлений — Наталья Калягина.
- —3 место: "Открой неизведанную Якутию" (3036 голосов) — тур по территории Республики Саха (Якутия), в котором путешественники познакомятся с шаманами, мамонтами и бизонами и увидят удивительный мир Севера. Продюсер впечатлений — Анатолий Габышев.
- —4 место: "Горная Шория. К детям тайги"(3001 голос) — тур, проходящий по Кемеровской области — Кузбассу, в котором гостей ждет жизнь наедине с тайгой: традиции, мистика, кухня и таежный промысел горного народа. Продюсер впечатлений — Наталья Айларова.
- —5 место: "Сакральная Хакасия" (2600 голосов), проходящий по местам духовной силы и необычным природным и археологическим памятникам Республики Хакасии. Продюсер впечатлений — Инна Поддубровская.
- —6 место: "Тайны северной Шамбалы: путешествие на священные горы Кисиляхи" (2519 голосов) — путешествие в самое сердце Якутии, с возможностью перезагрузиться в одном из самых загадочных мест планеты — величественных скалах Кисилях. Продюсер впечатлений — Елена Кесерова.
- —7 место: "Дагестан глазами орлов" (2383 голоса) — интереснейший тур по горному Дагестану, сочетающий комфортные условия проживания, довольно сложные трекинговые маршруты и безумно красивые виды, открывающиеся с высоких кавказских гор. Продюсер впечатлений — Магомед Абакаров.
- —8 место: "Горная Сибирь" (2376 голосов) — путешествие по легендарной Сибири, в которой гости познакомятся с духом и философией сибиряков. Межрегиональный маршрут, проходящий по Алтаю, Хакасии, Тыве и Кузбассу. Продюсер впечатлений — Наталья Айларова.
- —9 место: "Сокровища страны гор" (2236 голосов) во всей красоте раскроются в величественном Дагестане. Гости встретят рассвет и увидят, как первые лучи солнца раскрашивают горы-исполины в золотисто-розовые цвета. Продюсер впечатлений — Магомед Абакаров.
- —10 место: "Дыхание северной земли: путешествие на Полюс Холода" (2208 голосов) — это тур-путешествие в самое сердце севера — на полюс холода Оймякон (Республика Саха (Якутия)). Продюсер впечатлений — Елена Кесерова.
Помимо голосования за маршрут, проходило соревнование регионов. Наибольшее количество голосов получили 9 маршрутов Ленинградской области. За них отдали 9528 голосов. Незначительно отстали маршруты Кемеровской области Кузбасса и Республики Дагестан — 9349 и 8941 голос за 5 и 6 маршрутов соответственно. Республика Саха (Якутия) и Красноярский край замыкают ТОП-5 регионов с наибольшим количеством голосов с 7763 и 6208 "сердечками" за 3 и маршрута соответственно.
"Результаты народного голосования еще раз подтвердили, что Ленинградская область интересна российским туристам не только как регион с богатыми культурным наследием и историей, но и как территория для экологического туризма. Это одно из новых и приоритетных для нас направлений, которое поддержали экологические активисты, учёные, эксперты в области туризма, и сегодня мы с ними работаем сплоченной командой. Мы уже благоустроили 28 экологических маршрутов на ООПТ Ленинградской области в рамках проекта "Тропа47", инициированного губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. К 2024 году таких маршрутов будет уже 47. Экотропы в Ленинградской области пользуются большой популярностью у жителей и туристов из соседних регионов, а благодаря конкурсу о них узнает еще больше людей, которые захотят посетить Ленинградскую область", — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям, куратор проекта "Тропа47" Дмитрий Ялов.
Результаты народного голосования станут одним из критериев, позволяющих определить победителей, и окажут влияние на формирование финального рейтинга, куда также войдут результаты экспертной оценки и очной предзащиты в формате "Дебаты-ринг". Финальное решение по выбору победителей сделает Конкурсная комиссия под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко.
Напоминаем, что победителями Всероссийского проекта станут 30 маршрутов по решению Конкурсной комиссии, 10 маршрутов будут выбраны партнерами конкурса в их спецноминациях. Маршруты-победители будут объявлены на официальной церемонии награждения в декабре и получат поддержу АСИ, Ростуризма, корпорации "Туризм.РФ" и партнеров конкурса. В дополнение к этому Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса "Национальный брендовый маршрут".
Познакомиться с маршрутами-финалистами можно на сайте — zagorizont.me.
Справочно
Всероссийский проект по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах Российской Федерации "Открой свою Россию" - конкурс по выбору лучших концептуальных туристических маршрутов и Акселерационная (обучающая) программа для междисциплинарных региональных команд под лидерством продюсеров впечатлений. Проект проводится в рамках реализации "Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р. Организатор — Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ. Главная цель Всероссийского проекта - выявление, активизация и вовлечение действующих и потенциальных предпринимателей в создание качественного туристского продукта путем повышения компетенций предпринимательского сообщества и региональных управленческих команд, консолидации туристического сообщества для обмена опытом и лучшими практиками с целью увеличения продолжительности пребывания туристов в регионах Российской Федерации, а также развития внутреннего туризма путем проектирования актуальных и конкурентоспособных туристических маршрутов по России. Официальный сайт проекта – www.zagorizont.me.
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) — российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством Российской Федерации для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п. Действует с 11 августа 2011 года.
Агентство стратегического развития "ЦЕНТР" — российская аналитическая и консалтинговая организация, реализующая комплексные проекты в сфере девелопмента, градостроительства и урбанистики, один из ведущих операторов архитектурно-градостроительных и дизайнерских конкурсов. Занимается вопросами комплексного развития территорий и объектов недвижимости, а также качества городской среды более чем в 60 регионах России. Основные направления деятельности компании: разработка концепций развития территорий и функциональное программирование среды; аналитика и исследования; GR и государственно-частное партнерство; профессиональные конкурсы в сфере градостроительства, архитектуры и дизайна; организация экспертных мероприятий и образовательных программ; территориальный брендинг.
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