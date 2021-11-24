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Госдума приняла закон о приостановке индексации базы для военных пенсий
Госдума приняла закон о приостановке индексации базы для военных пенсий - РИА Новости, 24.11.2021
Госдума приняла закон о приостановке индексации базы для военных пенсий
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект о продлении заморозки размера денежного... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:22
2021-11-24T14:22
общество
госдума рф
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год - до 2023 года.Согласно пояснительной записке, до 1 января 2023 года предлагается приостановить действия нормы закона, по которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера, а также увеличить размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, с 73,68% до 74%.При этом год назад Госдума приняла такой же законопроект о продлении заморозки индексации военных пенсий еще на год - до 2022 года.Вместе с тем, отмечается, что внесенный в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2022 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4%.
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общество, госдума рф
14:22 24.11.2021
 
Госдума приняла закон о приостановке индексации базы для военных пенсий

Госдума приняла закон о приостановке индексации базы для военных пенсий еще на год

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект о продлении заморозки размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий, еще на год - до 2023 года.
Согласно пояснительной записке, до 1 января 2023 года предлагается приостановить действия нормы закона, по которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера, а также увеличить размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, с 73,68% до 74%.
При этом год назад Госдума приняла такой же законопроект о продлении заморозки индексации военных пенсий еще на год - до 2022 года.
Вместе с тем, отмечается, что внесенный в Госдуму проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает повышение денежного довольствия военнослужащих на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2022 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4%.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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Шойгу рассказал о приоритетах военного строительства в России
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
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