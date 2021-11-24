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В России создадут рабочие места для осужденных к принудительным работам
В России создадут рабочие места для осужденных к принудительным работам - РИА Новости, 24.11.2021
В России создадут рабочие места для осужденных к принудительным работам
Около 20 тысяч рабочих мест будет создано в российских регионах в 2022 году для осужденных к принудительным работам, сообщается на сайте Министерства юстиции... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:05
2021-11-24T16:09
общество
константин чуйченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Около 20 тысяч рабочих мест будет создано в российских регионах в 2022 году для осужденных к принудительным работам, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.В среду в ведомстве прошло совещание по вопросам развития в регионах сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы."По итогам совещания субъектам Российской Федерации было рекомендовано организовать работу по созданию условий отбывания наказания в виде принудительных работ. Предполагается, что в 2022 году будет обеспечено создание порядка 20 тысяч мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в исправительных центрах (в среднем около 400 рабочих мест в каждом регионе). А к 2024 году этот показатель должен достичь цифры в 80 тысяч рабочих мест в исправительных центрах по всей стране", - говорится в релизе.По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, переход на принудительные работы поможет осужденным вернуться к нормальной жизни в обществе, наладить социальные связи, получить работу по трудовому договору, возобновить контакты с семьей."Уже сейчас мы видим, что количество рецидивов после исправительных центров почти в 4 раза меньше по сравнению с другими видами наказания", – сказал Чуйченко.Работа по развитию исправительных центров в регионах будет вестись с региональными отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, организациями "Деловая Россия" и "Опора России".В мае директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов – по его словам, просить замену наказания принудительными работами имели право 188 тысяч человек.
https://ria.ru/20210830/borschevik-1747871141.html
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общество, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство юстиции рф (минюст россии), россия
16:05 24.11.2021 (обновлено: 16:09 24.11.2021)
 
В России создадут рабочие места для осужденных к принудительным работам

Для осужденных к принудительным работам создадут 20 тысяч рабочих мест в 2022 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Около 20 тысяч рабочих мест будет создано в российских регионах в 2022 году для осужденных к принудительным работам, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.
В среду в ведомстве прошло совещание по вопросам развития в регионах сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы.
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"По итогам совещания субъектам Российской Федерации было рекомендовано организовать работу по созданию условий отбывания наказания в виде принудительных работ. Предполагается, что в 2022 году будет обеспечено создание порядка 20 тысяч мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в исправительных центрах (в среднем около 400 рабочих мест в каждом регионе). А к 2024 году этот показатель должен достичь цифры в 80 тысяч рабочих мест в исправительных центрах по всей стране", - говорится в релизе.
По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, переход на принудительные работы поможет осужденным вернуться к нормальной жизни в обществе, наладить социальные связи, получить работу по трудовому договору, возобновить контакты с семьей.
"Уже сейчас мы видим, что количество рецидивов после исправительных центров почти в 4 раза меньше по сравнению с другими видами наказания", – сказал Чуйченко.
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Работа по развитию исправительных центров в регионах будет вестись с региональными отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, организациями "Деловая Россия" и "Опора России".
В мае директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов – по его словам, просить замену наказания принудительными работами имели право 188 тысяч человек.
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ОбществоКонстантин ЧуйченкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство юстиции РФ (Минюст России)Россия
 
 
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