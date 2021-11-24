https://ria.ru/20211124/osuzhdennye-1760547423.html

В России создадут рабочие места для осужденных к принудительным работам

В России создадут рабочие места для осужденных к принудительным работам - РИА Новости, 24.11.2021

В России создадут рабочие места для осужденных к принудительным работам

Около 20 тысяч рабочих мест будет создано в российских регионах в 2022 году для осужденных к принудительным работам, сообщается на сайте Министерства юстиции... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:05

2021-11-24T16:05

2021-11-24T16:09

общество

константин чуйченко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Около 20 тысяч рабочих мест будет создано в российских регионах в 2022 году для осужденных к принудительным работам, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.В среду в ведомстве прошло совещание по вопросам развития в регионах сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы."По итогам совещания субъектам Российской Федерации было рекомендовано организовать работу по созданию условий отбывания наказания в виде принудительных работ. Предполагается, что в 2022 году будет обеспечено создание порядка 20 тысяч мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в исправительных центрах (в среднем около 400 рабочих мест в каждом регионе). А к 2024 году этот показатель должен достичь цифры в 80 тысяч рабочих мест в исправительных центрах по всей стране", - говорится в релизе.По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, переход на принудительные работы поможет осужденным вернуться к нормальной жизни в обществе, наладить социальные связи, получить работу по трудовому договору, возобновить контакты с семьей."Уже сейчас мы видим, что количество рецидивов после исправительных центров почти в 4 раза меньше по сравнению с другими видами наказания", – сказал Чуйченко.Работа по развитию исправительных центров в регионах будет вестись с региональными отделениями Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, организациями "Деловая Россия" и "Опора России".В мае директор ФСИН России Александр Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов – по его словам, просить замену наказания принудительными работами имели право 188 тысяч человек.

https://ria.ru/20210830/borschevik-1747871141.html

https://ria.ru/20210610/osuzhdennye-1736445211.html

https://ria.ru/20210527/zarplata-1734413001.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство юстиции рф (минюст россии), россия