https://ria.ru/20211124/omsk-1760485598.html

Женщин в Омской области по нацпроекту обучают современным профессиям

Женщин в Омской области по нацпроекту обучают современным профессиям - РИА Новости, 24.11.2021

Женщин в Омской области по нацпроекту обучают современным профессиям

Женщины в Омской области занимают лидирующие позиции во многих сферах занятости, при этом по нацпроекту "Демография" они могут обучиться востребованным... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:54

2021-11-24T11:54

2021-11-24T11:54

омская область

общество

омская область

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ОМСК, 24 ноя – РИА Новости. Женщины в Омской области занимают лидирующие позиции во многих сферах занятости, при этом по нацпроекту "Демография" они могут обучиться востребованным современным специальностям, сообщает правительство региона.Власти отмечают, что в структуре населения региона численно преобладают женщины, которых более 1 миллиона, то есть 54%, это на 144 тысячи превышает численность мужчин. Работающие омички занимают лидирующие позиции в торговле, гостиничной деятельности и общепите, финансовой и страховой сферах, образовании, здравоохранении и других сферах."Большое внимание социальная политика Омской области уделяет повышению компетенций женщин с детьми, повышению их конкурентоспособности на рынке труда. В этом году при содействии службы занятости было трудоустроено 51 тысяч человек, из них чуть больше половины – женщины", - отметила заместитель министра труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская.Она отметила, что омички, имеющие специальности служащих, работают в сфере государственного управления, финансовой и страховой деятельности, бухгалтерами, менеджерами, администраторами, воспитателями, медсестрами, социальными работниками, экономистами, специалистами по социальной работе, инженерами, учителями, специалистами по кадрам, секретарями. На сегодняшний день в региональном банке вакансий более 40 тысяч предложений, средняя зарплата составляет 39 тысяч рублей.Служба занятости в рамках нацпроекта "Демография" организует обучение для женщин с детьми по программам: "IT для бизнеса", "Таргетолог и SMM специалист", "Графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции", "Stories-мейкер и контент менеджер", а также по другим специальностям. Женщины активно пользуются системой социальных контрактов для открытия своего дела. С помощью соцконтракта часто открываются салоны красоты, маникюрные кабинеты, пекарни, компании по организации детского досуга.

https://ria.ru/20211119/sootechestvenniki-1759781610.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, омская область