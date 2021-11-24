https://ria.ru/20211124/omsk-1760485598.html
Женщин в Омской области по нацпроекту обучают современным профессиям
Женщин в Омской области по нацпроекту обучают современным профессиям - РИА Новости, 24.11.2021
Женщин в Омской области по нацпроекту обучают современным профессиям
Женщины в Омской области занимают лидирующие позиции во многих сферах занятости, при этом по нацпроекту "Демография" они могут обучиться востребованным... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:54
2021-11-24T11:54
2021-11-24T11:54
омская область
общество
омская область
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ОМСК, 24 ноя – РИА Новости. Женщины в Омской области занимают лидирующие позиции во многих сферах занятости, при этом по нацпроекту "Демография" они могут обучиться востребованным современным специальностям, сообщает правительство региона.Власти отмечают, что в структуре населения региона численно преобладают женщины, которых более 1 миллиона, то есть 54%, это на 144 тысячи превышает численность мужчин. Работающие омички занимают лидирующие позиции в торговле, гостиничной деятельности и общепите, финансовой и страховой сферах, образовании, здравоохранении и других сферах."Большое внимание социальная политика Омской области уделяет повышению компетенций женщин с детьми, повышению их конкурентоспособности на рынке труда. В этом году при содействии службы занятости было трудоустроено 51 тысяч человек, из них чуть больше половины – женщины", - отметила заместитель министра труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская.Она отметила, что омички, имеющие специальности служащих, работают в сфере государственного управления, финансовой и страховой деятельности, бухгалтерами, менеджерами, администраторами, воспитателями, медсестрами, социальными работниками, экономистами, специалистами по социальной работе, инженерами, учителями, специалистами по кадрам, секретарями. На сегодняшний день в региональном банке вакансий более 40 тысяч предложений, средняя зарплата составляет 39 тысяч рублей.Служба занятости в рамках нацпроекта "Демография" организует обучение для женщин с детьми по программам: "IT для бизнеса", "Таргетолог и SMM специалист", "Графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции", "Stories-мейкер и контент менеджер", а также по другим специальностям. Женщины активно пользуются системой социальных контрактов для открытия своего дела. С помощью соцконтракта часто открываются салоны красоты, маникюрные кабинеты, пекарни, компании по организации детского досуга.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, омская область
Женщин в Омской области по нацпроекту обучают современным профессиям
Женщин в Омской области по нацпроекту "Демография" обучают современным профессиям
ОМСК, 24 ноя – РИА Новости.
Женщины в Омской области
занимают лидирующие позиции во многих сферах занятости, при этом по нацпроекту "Демография" они могут обучиться востребованным современным специальностям, сообщает правительство
региона.
"Доля женщин, в общей численности занятых в Омской области, составляет 49%... При этом 35% из почти 450 тысяч занятых женщин являются специалистами высшего уровня квалификации, а также занимают руководящие должности", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в структуре населения региона численно преобладают женщины, которых более 1 миллиона, то есть 54%, это на 144 тысячи превышает численность мужчин. Работающие омички занимают лидирующие позиции в торговле, гостиничной деятельности и общепите, финансовой и страховой сферах, образовании, здравоохранении и других сферах.
"Большое внимание социальная политика Омской области уделяет повышению компетенций женщин с детьми, повышению их конкурентоспособности на рынке труда. В этом году при содействии службы занятости было трудоустроено 51 тысяч человек, из них чуть больше половины – женщины", - отметила заместитель министра труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская.
Она отметила, что омички, имеющие специальности служащих, работают в сфере государственного управления, финансовой и страховой деятельности, бухгалтерами, менеджерами, администраторами, воспитателями, медсестрами, социальными работниками, экономистами, специалистами по социальной работе, инженерами, учителями, специалистами по кадрам, секретарями. На сегодняшний день в региональном банке вакансий более 40 тысяч предложений, средняя зарплата составляет 39 тысяч рублей.
Служба занятости в рамках нацпроекта "Демография" организует обучение для женщин с детьми по программам: "IT для бизнеса", "Таргетолог и SMM специалист", "Графический дизайн в рекламе и сувенирной продукции", "Stories-мейкер и контент менеджер", а также по другим специальностям. Женщины активно пользуются системой социальных контрактов для открытия своего дела. С помощью соцконтракта часто открываются салоны красоты, маникюрные кабинеты, пекарни, компании по организации детского досуга.