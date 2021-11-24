https://ria.ru/20211124/nezamerzayka-1760445848.html

Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"

Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку" - РИА Новости, 24.11.2021

Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"

Качественную неподдельную "незамерзайку" наверняка можно приобрести вмагазинах автозапчастей, крупных сетевых супермаркетах и дилерских центрах, рассказал... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T03:15

2021-11-24T03:15

2021-11-24T03:15

общество

зима

авто

россия

егор васильев

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Качественную неподдельную "незамерзайку" наверняка можно приобрести вмагазинах автозапчастей, крупных сетевых супермаркетах и дилерских центрах, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Васильев предупредил, что напрасно пытаться определить подделку по запаху: если жидкость изготовлена с помощью метилового спирта, отличить его от этилового в бытовых условиях невозможно ни по запаху, ни по внешнему виду.Собеседник агентства предупредил, что метиловый спирт в случае попадания в организм, например, в виде аэрозоля даже в небольших дозах может вызывать головную боль, недомогание и даже расстройство зрения вплоть до временной слепоты.

https://ria.ru/20211120/vozhdenie-1759923598.html

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2021

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общество, зима, авто, россия, егор васильев