https://ria.ru/20211124/nezamerzayka-1760445848.html
Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку" - РИА Новости, 24.11.2021
Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
Качественную неподдельную "незамерзайку" наверняка можно приобрести вмагазинах автозапчастей, крупных сетевых супермаркетах и дилерских центрах, рассказал... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T03:15
2021-11-24T03:15
2021-11-24T03:15
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егор васильев
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Качественную неподдельную "незамерзайку" наверняка можно приобрести вмагазинах автозапчастей, крупных сетевых супермаркетах и дилерских центрах, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Васильев предупредил, что напрасно пытаться определить подделку по запаху: если жидкость изготовлена с помощью метилового спирта, отличить его от этилового в бытовых условиях невозможно ни по запаху, ни по внешнему виду.Собеседник агентства предупредил, что метиловый спирт в случае попадания в организм, например, в виде аэрозоля даже в небольших дозах может вызывать головную боль, недомогание и даже расстройство зрения вплоть до временной слепоты.
https://ria.ru/20211120/vozhdenie-1759923598.html
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общество, зима, авто, россия, егор васильев
Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
Автоэксперт Васильев: нельзя покупать незамерзающую жидкость на обочине дороги