https://ria.ru/20211124/mvd-1760474720.html

В Москве накрыли подпольный игорный клуб

В Москве накрыли подпольный игорный клуб - РИА Новости, 24.11.2021

В Москве накрыли подпольный игорный клуб

Полицейские ликвидировали подпольный игорный клуб на севере Москвы, попасть в который можно было по предварительной записи, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:09

2021-11-24T11:09

2021-11-24T11:09

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Полицейские ликвидировали подпольный игорный клуб на севере Москвы, попасть в который можно было по предварительной записи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Она отметила, что сотрудники заведения вели телефонную базу клиентов, посетители могли попасть внутрь по предварительной записи или по звонку."Проведено 12 обысков, в результате которых обнаружено 52 единицы модифицированного игорного оборудования. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована противоправная деятельность организаторов нелегального бизнеса", - добавила Волк.Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, расследуется дело по статье "незаконные организация и проведение азартных игр". По данным следователей, азартные игры проводились с января 2019 по октябрь 2021 года. Попасть в клуб можно было по распространяемой в закрытых чатах мессенджеров смс-рассылке, а также по приглашению другого игрока."В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление организатора азартных игр и их соучастников", - добавила Иванова.

https://rsport.ria.ru/20210930/pravitelstvo-1752573074.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ирина волк