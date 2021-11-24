В Москве накрыли подпольный игорный клуб
Полицейские ликвидировали подпольный игорный клуб на севере Москвы
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Полицейские ликвидировали подпольный игорный клуб на севере Москвы, попасть в который можно было по предварительной записи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Пресечена деятельность нелегального игорного клуба. Игровой зал располагался на улице Линии Октябрьской Железной дороги на севере Москвы и работал в закрытом режиме с соблюдением всех мер конспирации", - сказала Волк.
Она отметила, что сотрудники заведения вели телефонную базу клиентов, посетители могли попасть внутрь по предварительной записи или по звонку.
"Проведено 12 обысков, в результате которых обнаружено 52 единицы модифицированного игорного оборудования. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирована противоправная деятельность организаторов нелегального бизнеса", - добавила Волк.
Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, расследуется дело по статье "незаконные организация и проведение азартных игр". По данным следователей, азартные игры проводились с января 2019 по октябрь 2021 года. Попасть в клуб можно было по распространяемой в закрытых чатах мессенджеров смс-рассылке, а также по приглашению другого игрока.
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление организатора азартных игр и их соучастников", - добавила Иванова.
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