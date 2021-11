https://ria.ru/20211124/muzyka-1760378166.html

Рок-н-ролл мертв? А кто еще жив

Рок-н-ролл мертв? А кто еще жив

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Рок-музыку хоронили уже не раз и не два: новых рок-героев не видно, старики уже не те, молодым надо что-то другое. Индустрия при этом изранена пандемией и концертными ограничениями по всему миру, забронзовевшие легенды превратились в памятники самим себе, и образы эти совершенно непохожи на реальных людей. Сейчас в роли могильщика жанра выступает в разных интервью гитарист группы Rammstein Рихард Круспе. Так, он заявил, что вчерашних кумиров теснят рэперы. А рокеры типа самих Rammstein или Metallica — это динозавры, живые ископаемые, вымирающий вид. О том, мертв рок или скорее жив, — в материале РИА Новости.Те, что нас любят, смотрят нам вследДвадцать четвертого ноября исполнилось 30 лет со дня смерти Фредди Меркьюри. В обращении к прессе, сделанном за сутки до кончины, он попросил не касаться его частной жизни — но предсмертную волю нарушили практически сразу. Многочисленные книги воспоминаний "ближайших друзей" с интимными подробностями неизменно становились бестселлерами. Так продолжается до сих пор — волна хайпа, подогревающая интерес к группе, не должна замирать. Из талантливого артиста, не допускавшего к личной информации посторонних, Меркьюри превратился в распутного гедониста и прожигателя жизни.Все это, впрочем, только помогло коммерции: фильм "Богемская рапсодия" получил множество премий и стал одним из самых успешных музыкальных кинопроектов (хотя многие эпизоды истории группы откровенно переврали в угоду драматичности сюжета). Queen же продолжили сотрудничество с молодым певцом Адамом Ламбертом и активно гастролировали.Пандемия, правда, порушила их планы, но ничего: все чаще говорят о сиквеле, в котором мы увидим последние дни Меркьюри. Пусть публика готовит деньги и платочки: ностальгия — отличный способ заработать.Есть, конечно, и более тонкие примеры. Пол Маккартни не устает подогревать интерес к музыке The Beatles, но делает это куда аккуратней и интеллигентней. Только что на сервисе Hulu с успехом прошел документальный сериал McCartney 3, 2, 1, в котором сэр Пол Маккартни по косточкам разобрал все тонкости записи главных битловских хитов. А буквально на днях выходит сериал Питера Джексона The Beatles: Get Back, основанный на документальных съемках последнего года существования группы, — и, похоже, именно он станет главным музыкальным кинособытием. Во всяком случае, даже сам Маккартни, уже посмотревший ленту, заявил, что "совершенно по-новому взглянул на те времена". Ему, Ринго Старру, наследникам Джона Леннона и Джорджа Харрисона хватает такта не сосредотачиваться на подробностях личной жизни, а говорить исключительно о музыке.Мы встретимся снова, мы скажем: "Привет!"Но это все — воспоминания. И, быть может, Круспе прав: свежих идей у рок-стариков давно уже нет? Впрочем, в мировые чарты они стабильно попадают и способны выдавать актуальную музыку.К примеру, барабанщик тех же Queen Роджер Тейлор устал получать отчисления от былых хитов и выпустил альбом нового материала "Outsider". Его тепло приняла публика, по звучанию это все вполне современно и свежо. Кстати, там большинство инструментальных партий записал сам Тейлор.Другой покоритель чартов, Стинг, тоже издал альбом — "The Bridge". Десять песен он сочинил и записал в пандемию — и уверенно поднимается к вершинам поп- и рок-чартов. Стинг не утратил ни мелодического дара, ни умения исполнять модную и вместе с тем красивую музыку. Наверняка соберет кучу премий.Еще один тренд — песни молодости в новых версиях. Deep Purple выпускают альбом "Turning To Crime", в котором звучат каверы на разные композиции — от "Fleetwood Mac" до "Cream". И все это куда более свежо и цельно, чем недавний авторский материал Иэна Гиллана и компании. Ну а уж видеоклип на песню "Oh Well", где участники группы, заделавшись гангстерами, грабят Рэя Чарльза и Боба Дилана, — так и вовсе шедевр самоиронии. Полностью альбом можно будет услышать 26 ноября.И еще один мегахит сезона — второй дуэтный релиз Роберта Планта и Элисон Краусс "Raise The Roof". Снова классика фолка и соула (из двенадцати песен только одна — самого Планта). И хоть этим мелодиям уже полвека, ветерану Led Zeppelin удалось превратить их в вещи, которые не потерялись в радиоэфире и слушаются ничуть не хуже современных хитов. Альбом держится на первых строчках чартов по всему миру (вероятно, получит несколько "Грэмми", как и предыдущая запись дуэта Плант — Краусс).Громкие и двусмысленные заявления Рихард Круспе делает на фоне выхода альбома своего отдельного проекта "Emigrate". Гитаристу Rammstein, кстати, можно припомнить одно интервью примерно двадцатилетней давности — тогда он рассказывал, что уже придумал себе надгробный памятник. Музыкант хочет, чтобы в него вмонтировали плеер, который бы играл Rammstein. Так что могильные ассоциации германского музыканта преследуют уже давно.При этом у самих Rammstein в следующем году запланирован большой тур. И уже известно, что они готовят очередной альбом. В общем, дополнительное внимание к собственным персонам музыкантам точно не помешает. Скандальные высказывания — лучший способ вернуться в медиапространство (доказано Юрием Лозой).

