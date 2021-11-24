https://ria.ru/20211124/moskva-1760581764.html

Городской транспорт Москвы подготовили к работе в тяжелых погодных условиях

Городской транспорт Москвы подготовили к работе в тяжелых погодных условиях - РИА Новости, 24.11.2021

Городской транспорт Москвы подготовили к работе в тяжелых погодных условиях

Городской транспорт Москвы полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:48

2021-11-24T17:48

2021-11-24T17:50

общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752634087_0:49:3552:2047_1920x0_80_0_0_9e112180f196975132b887e9623714be.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Городской транспорт Москвы полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Городской транспорт полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за снегопада и метели на 17:00 пробки в Москве достигли 10 баллов, средняя скорость движения личных автомобилей в городе — 27 км/ч. Количество мелких аварий резко увеличилось.

https://ria.ru/20211124/probki-1760576290.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва