https://ria.ru/20211124/moskva-1760581764.html
Городской транспорт Москвы подготовили к работе в тяжелых погодных условиях
Городской транспорт Москвы подготовили к работе в тяжелых погодных условиях - РИА Новости, 24.11.2021
Городской транспорт Москвы подготовили к работе в тяжелых погодных условиях
Городской транспорт Москвы полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:48
2021-11-24T17:48
2021-11-24T17:50
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752634087_0:49:3552:2047_1920x0_80_0_0_9e112180f196975132b887e9623714be.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Городской транспорт Москвы полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Городской транспорт полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за снегопада и метели на 17:00 пробки в Москве достигли 10 баллов, средняя скорость движения личных автомобилей в городе — 27 км/ч. Количество мелких аварий резко увеличилось.
https://ria.ru/20211124/probki-1760576290.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752634087_727:0:3456:2047_1920x0_80_0_0_4b3035172e51108fd04dd9ad534a50e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
17:48 24.11.2021 (обновлено: 17:50 24.11.2021)
Городской транспорт Москвы подготовили к работе в тяжелых погодных условиях
Власти: городской транспорт Москвы полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях